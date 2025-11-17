CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Медскан» разместила ЦФА

ГК «Медскан», участник российского рынка лучевой диагностики и высокотехнологичной медицинской помощи, провела размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Сбербанка.

Размещение ЦФА «Медскана» представляет интерес для инвесторов, ориентированных на активы в секторе высоких технологий и медицины.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегических проектов компании, среди которых — развитие первой на российском рынке медицинской цифровой платформы, объединяющей клиники, лаборатории, страховые по всей стране. Проект станет элементом рынка частного здравоохранения, «Медскан» и обеспечит пациентам и врачам единое цифровое пространство для взаимодействия и мониторинга состояния здоровья.

«Весной мы успешно разместили дебютный выпуск ЦФА, которые были раскуплены за несколько часов. Сейчас мы продолжаем работу в развитии рынка капиталов. Новое размещение ЦФА – логичный шаг на пути к нашей цели – создать технологический фундамент новой медицины», — отметил директор по финансам и экономике Илья Никольский.

