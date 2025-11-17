GitFlic признана лидером среди российских DevOps-платформ по версии CNews

Платформа для разработки GitFlic «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации, подготовленном аналитической службой CNewsMarket. Она набрала 1225 баллов, продемонстрировав лучший результат среди участников.

Эксперты отметили комплексный подход, охватывающий все этапы DevOps-цикла: от управления исходным кодом и CI/CD до работы с окружениями, пакетами и контейнерами. Решение поддерживает Self-Hosted- и облачные развертывания, легко интегрируется с Kubernetes и предоставляет API для взаимодействия с популярными инструментами разработки.

Особое внимание уделено безопасности GitFlic: платформа соответствует требованиям российских регуляторов, работает с сертифицированными СУБД и включена в реестр Минцифры. Дополнительными преимуществами стали качественная документация, прозрачная дорожная карта развития и оперативная техническая поддержка.

«Признание нашей работы особенно ценно. Победа GitFlic — это результат многолетней работы команды, создававшей инструмент полного цикла, который соответствует строгим требованиям безопасности, эффективности и интеграции. То, что мы опередили в рейтинге сильных конкурентов, подтверждает правильность нашего курса и зрелость платформы, предлагаемой рынку», — сказал Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic.