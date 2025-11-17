Consid.WMS внедрена на производственном складе «ЭкоНива»

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складской логистикой, завершила внедрение системы управления складом Consid.WMS на логистическом объекте одного из производителей молочной продукции в России ГК «Эконива». Об этом CNews сообщили представители Consid.

Проект реализован на складе площадью 4000 кв. м, расположенном при производственном комплексе ГК «ЭкоНива» в Калужской области и работающем в режиме круглосуточной обработки заказов. Склады компании характеризуются высокой оборачиваемостью запасов, большим ассортиментом SKU и строгими требованиями к соблюдению температурного режима, сроков годности и условий хранения.

Необходимость внедрения новой WMS-системы возникла после ухода из России поставщика ранее используемого западного решения. Заказчик рассматривал платформы, способные обеспечить стабильность и непрерывность бизнес-процессов, высокую производительность, гибкость настройки и полное соответствие требованиям пищевой отрасли. Выбор был сделан в пользу Consid.WMS благодаря опыту компании в проектах аналогичного масштаба и сложности, в том числе для крупнейших производителей молочной продукции, сыров и сетевых ритейлеров, а также способности выполнить внедрение в сжатые сроки. Настройка решения и подготовка к запуску заняли менее шести месяцев.

В ходе проекта была проведена интеграция с корпоративной системой «1С», обеспечена поддержка различных типов упаковки (штуки, короба, паллеты), автоматизирована работа с весовой продукцией и реализована обработка маркировки с использованием штрих-кодов GS1 с автоматическим извлечением данных о товаре, партиях, количестве и сроках годности на этапах приемки, отбора и инвентаризации. Система настроена под работу склада в режиме 24/7 при температуре +4…+6 °C и поддерживает сложные алгоритмы формирования заказов для федеральных торговых сетей с учетом их индивидуальных требований к упаковке, документообороту, способам доставки и правилам консолидации. Особое внимание уделено контролю качества товарного запаса: учету партий, работе с карантином, блокировками, мониторингу температурных условий и управлению запасами с минимальными сроками годности.

Запуск Consid.WMS был выполнен без остановки производственного процесса и без снижения объемов отгрузок. Команды Consid и заказчика работали в режиме 24/7, а проект велся по методологии Agile, что позволило вносить изменения и управлять общим бэклогом задач.

После ввода системы в эксплуатацию склад переведен на техническую поддержку Consid в круглосуточном режиме. В рамках проекта также было поставлено оборудование — принтеры Godex B40 и терминалы сбора данных M3 Mobile.

В дальнейшем планируется масштабирование Consid.WMS на следующие распределительные центры ГК «ЭкоНива», расширение функциональности, запуск новых процессов и обучение разработчиков и ИТ-администраторов заказчика для дальнейшего самостоятельного развития системы. Также Consid продолжит сопровождение и развитие внедренного решения в соответствии со стратегией развития логистики компании.