«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind

Ассортимент IP-аудиооборудования Tonmind пополнили громкоговорители «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 рупорного типа, которые имеют взрывозащищенный металлический корпус и рассчитаны на работу во взрывоопасных зонах первого и второго классов в помещениях и уличных условиях. Новинка имеет мощность 30 Вт, уровень громкости до 120 дБ, поддерживает аудиокодек OPUS 48 кГц и воспроизводит высококачественный и чистый звук. Благодаря поддержке устройств SIP/VoIP, питания по технологии PoE, а также соответствию стандартам ONVIF взрывозащищенный IP-громкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 позволяет реализовывать различные сценарии оповещения/трансляции звука, в том числе в рамках систем безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

IP-громкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 сертифицирован на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и отвечает требованиям других директив. Устройство соответствует маркировке 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X, что означает способность громкоговорителя работать в окружении взрывоопасных смесей категорий IIA, IIВ и IIС. Этот взрывозащищенный IP-громкоговоритель не нагревается выше допустимых для температурного класса Т6 значений. Оболочка выдерживает давление взрыва и исключает его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Все элементы крепления взрывозащищенной модели не допускают самоотвинчивания, а кабельные вводы обеспечивают надежное уплотнение кабеля.

Основные области применения IP-громкоговорителей SIP-ГВР-Exd-30-Прометей исп.973 – это системы аварийного оповещения, охранной и пожарной сигнализации, производственно-технологической связи и др. во взрывоопасных зонах объектов добычи, переработки и производства, а также транспортной промышленности. В частности, с IP-АТС, IP-телефонами, аудиооборудованием Tonmind и VoIP-системами взрывозащищенный IP-громкоговоритель может взаимодействовать по протоколу SIP, а с VMS-платформой (видеонаблюдение) по протоколу ONVIF. Кроме того, данная взрывозащищенная модель поддерживает двухстороннюю интерком-связь и сигнализацию (GPIO, HTTP, URL).

Высокого качества звук с диапазоном частот от 100 до 18000 Гц воспроизводится благодаря особенностям конструкции нового промышленного IP-громкоговорителя SIP-ГВР-Exd-30-Прометей исп.973, в звуковом излучателе которого используются высококачественные магнитные ферриты и др. элементы. При этом для усиления звукового сигнала взрывозащищенный IP-громкоговоритель снабжен рупором и звуковым отражателем. Улучшить качество звучания «живой» речи и записанных голосовых сообщений, для воспроизведения которых и предназначена модель «Прометей», позволяет прогрессивный аудиокодек Opus с частотой дискретизации 48 кГц, обеспечивающий также сокращение полосы пропускания.

Наряду со взрывозащитой, IP-громкоговоритель имеет уличное климатическое исполнение УХЛ-1, рассчитан на работу в диапазоне температур от -50 до +60 °С, и, в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 относится к первому классу защиты от поражения электрическим током. Для простоты установки взрывозащищенный IP-громкоговоритель комплектуется всеми необходимыми аксессуарами, включая крепежное устройство и крепежный уголок, позволяющие осуществить настенный или потолочный монтаж в требуемом месте помещения или уличного объекта. Питание модели «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 можно реализовать от источника 12 В постоянного тока или через Ethernet-кабель (по технологии PoE). Для удобства инсталлятора плата устройства расположена в задней части взрывозащищенного корпуса и защищена крышкой.