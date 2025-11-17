CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Академия 5 Prism обучила более 4500 слушателей с помощью платформы «МТС Линк»

Академия профессионального коучинга и психологии 5 Prism перевела образовательные программы на платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». С помощью сервиса в онлайн-школе уже провели занятия для более чем 4500 слушателей из 35 стран. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На «МТС Линк» проходят лекции для большой аудитории, практические занятия в малых группах, групповые менторинги и стажировки с участием кураторов. Платформа предоставляет инструменты для интерактивного формата занятий: преподаватели запускают опросы и тесты прямо во время вебинара и собирают с их помощью обратную связь, а также визуализируют материалы лекций с помощью онлайн-досок.

«Мы выбрали российский сервис для коммуникаций в рамках программы импортозамещения в сфере образования. Ранее использовали зарубежную платформу, но отсутствие представительства в России осложняло работу — на решение технических вопросов уходило много времени. Это создавало напряжение в образовательном процессе: наши студенты подключаются из разных часовых поясов, многие совмещают обучение с работой, а преподаватели ведут по несколько потоков одновременно. В таких условиях важно, чтобы система функционировала без сбоев. Сейчас у нас такой проблемы нет: все обращения обрабатываются оперативно, а сама платформа обеспечивает стабильную работу даже при потоках в тысячи участников», — отметил руководитель клиентского сервиса Академии 5 Prism Сергей Полежаев.

«МТС Линк поддерживает развитие цифрового образования во всех сегментах, включая онлайн-школы. Сотрудничество с такими клиентами, как Академия 5 Prism, помогает нам лучше понимать реальные задачи преподавателей и создавать решения, которые подходят для любых форматов обучения. Например, мы учли особенности восприятия информации цифровым поколением и разработали инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые помогают удерживать внимание и делают занятия более динамичными и интересными. Не менее важно — оперативная и квалифицированная техническая поддержка: быстрые ответы и предсказуемое решение вопросов позволяют не прерывать занятия и сохранять качество курса. Мы убеждены, что такие технологии дают нашим клиентам оставаться конкурентоспособными на рынке, создавая современный формат, который отвечает ожиданиям студентов и требованиям времени», — добавляет руководитель направления по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.

