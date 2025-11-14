LTE и в -40°C: «МегаФон» укрепил связь в поселке Сусуман

Жители поселка Сусуман Магаданской области получили стабильное LTE-покрытие «МегаФона» на всей территории поселения. Инженеры компании запустили дополнительную базовую станцию в восточной части населенного пункта. Это обеспечило улучшенное качество мобильной связи для почти 4 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция «МегаФона» устранила «белые пятна» покрытия в Сусумане. Теперь пользователи в районе улиц Комарецкого и Берелех могут комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами — от онлайн-образования и телемедицины до видеосвязи с родными и удаленной работы. Средняя скорость в мобильного интернета в этой локации достигает 30 Мбит/с.

Обновленный сигнал 4G доступен в наиболее активной части поселка: здесь расположены почта, офис золотодобывающего предприятия, магазины, городской парк. Воспользоваться мобильной связью могут и автомобилисты — через Сусуман проходит участок федеральной трассы «Колыма».

После запуска станции абоненты передали через сеть более 3,5 тыс. ГБ данных. Аналитика показала, что максимальная интернет-активность пользователей — в будние дни, а пик трафика приходится на понедельник, когда жители активно обмениваются информацией после выходных, подключаются к онлайн-сервисам и общаются с родными за пределами региона.

«Для нас важно, чтобы даже в самых удаленных уголках страны люди чувствовали себя подключенными к цифровому миру. Развивая телеком-сеть в Сусумане, мы вкладываемся в развитие северных территорий страны и обеспечиваем его жителей качественной связью, которая здесь также жизненно необходима в суровом северном климате», — отметил директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.