«Корус Консалтинг» интегрировал платформу «Бустрейд» с системами «1С»

ГК «Корус Консалтинг» добавила возможность интеграции с учетными системами «1С» в комплексную e-commerce платформу «Бустрейд» для автоматизации продаж, закупок и сервиса. Обновление позволит объединить платформу с большинством учетных решений, используемых в ритейле, оптовой торговле, производстве и дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Интеграция увеличит эффективность и скорость внедрения платформы, а также позволит снизить стоимость проектной разработки, что особенно важно в связи с предстоящими изменениями в налогообложении в 2026 г.

Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» от «Корус Консалтинг» включает B2B-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты на базе ИИ, Gate Management System и другие сервисы для автоматизации продаж, закупок и сервиса. В последнем релизе команда представила расширение, которое позволит бесшовно интегрировать платформу «Бустрейд» с учетными системами «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация», наиболее востребованных в ритейле, оптовой торговле, дистрибуции и производстве.

После настройки расширения учетная система «1С» заказчика автоматически интегрируется с B2B-порталом на базе «Бустрейд» и обменивается данными, связанными с товарами, контрагентами, номенклатурой, ценами, заказами, складами и остатками. Расширение устанавливается на сервере в «1С» и настраивается с помощью диалоговых окон, без участия разработчиков, что позволяет снизить затраты заказчика на интеграцию и ее сроки.

«В 2026 г. бизнес неминуемо столкнется с ростом стоимости ИТ-проектов на фоне предстоящих изменений в налогообложении. И мы, как ИТ-партнер, хотим помочь нашим клиентам проводить цифровую трансформацию максимально эффективно и безболезненно. Как правило, интеграция e-commerce и учетных систем может занимать до нескольких недель работы проектных команд и кратно увеличивать смету проекта за счет кастомных доработок. Новое расширение для интеграции с самыми популярными учетными системами позволит существенно снизить стоимость внедрения продукта и сократить сроки запуска, тем самым делая автоматизацию доступнее для бизнеса», — сказала Кристина Барзаковская, директор по продукту платформы «Бустрейд» ГК «Корус Консалтинг».