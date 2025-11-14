Doma.ai: 68% жителей домов чувствуют себя спокойнее, когда дом под цифровым контролем

Doma.ai провели исследование, чтобы понять, как цифровые технологии влияют на чувство безопасности жителей. Опрос показал, что цифровые решения уже есть у 21% жителей, и именно они чаще всего чувствуют себя спокойнее: 68% респондентов из этой группы отметили, что камеры, датчики и уведомления делают жизнь предсказуемее и защищеннее. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Каждый третий из них сказал, что тревожных ситуаций стало меньше, а 41% — что уходят из дома без волнений, потому что «все под контролем». Среди цифровых решений лидируют камеры наблюдения (71%), датчики воды, дыма и газа (34%) и «умные» домофоны (28%). При этом среди тех, кто пока живет без таких технологий (79%), 53% считают, что их установка повысила бы безопасность, четверть признались, что им «скорее все равно», а 21% не видят в этом необходимости.

В исследовании приняли участие 2000 жителей по всей России. Опрос проводился с 1 августа по 1 ноября 2025 г.

Две реальности — цифровая и обычная

Согласно данным Doma.ai, 21% респондентов живут в домах, где установлены цифровые системы безопасности. Остальные 79% пока обходятся без них.

Среди тех, кто пользуется технологиями, 68% отмечают, что чувствуют себя спокойнее, потому что “все под контролем”. Каждый третий (32%) сказал, что количество тревожных ситуаций в доме уменьшилось, а 41% признались, что уходят из дома без волнений.*

Среди 79% жителей, которые живут без цифровых средств безопасности, 53% считают, что установка таких решений сделала бы дом безопаснее, еще 26% ответили, что им безразлично, а 21% сказали, что не видят в этом необходимости. При этом почти половина (48%) жителей «традиционных» домов отметили, что чувствуют себя менее защищенными, чем те, кто живет в современных жилых комплексах.

Какие технологии установлены

Среди домов с цифровыми решениями самыми распространенными стали камеры видеонаблюдения — их наличие отметили 71% жителей этой группы. Датчики воды, дыма и газа установлены у 34%, а «умные» домофоны с видеосвязью и возможностью открытия двери со смартфона — у 28%. Почти четверть респондентов (24%) пользуются мобильными приложениями, которые отправляют уведомления о визите мастеров, сбоях в системах и других событиях.*

«Безопасность — это не только камеры и датчики, а, прежде всего, уверенность, что все работает и под контролем. Сегодня все чаще речь идет не только о физической, но и о ментальной безопасности: внутреннем спокойствии и чувстве защищенности. В современном мире важно знать, что дом под надежным присмотром, все застраховано и контролируется. Такие технологии создают ощущение уверенности и помогают людям чувствовать себя спокойнее», — отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

* – множественный выбор