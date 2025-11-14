Arenadata Harmony MDM поможет ТМК управлять данными о материалах

В «Трубной Металлургической Компании» (ТМК) успешно завершен проект по внедрению системы Arenadata Harmony MDM для управления материалами и контрагентами. ИТ-решение выполняет функции классификации материально-технических ресурсов и поможет сотрудникам ТМК повысить эффективность бизнес-процессов в компании, позволит оптимизировать закупки и улучшить аналитическую работу с данными. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

ТМК — промышленно-инжиниринговая компания и поставщик трубных решений, конструкционных материалов и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. В рамках своей деятельности ТМК ведет справочник материалов, в котором каждый материал присвоен одному или нескольким классам. Система Arenadata Harmony MDM позволит унифицировать подход к управлению всеми данными в одном источнике, где каждый класс будет иметь свои характеристики. Также в компании ведется справочник контрагентов, который является единым для нескольких систем, и Arenadata Harmony MDM обеспечит связанность данных и одновременное применение изменений.

Помимо этого, внедрение MDM-системы позволило сформировать единый стандарт работы с данными и повысить качество предоставляемых услуг за счет прозрачных процессов и единого SLA. Новое решение минимизирует количество ошибок благодаря автоматизированным проверкам и контролю корректности данных, обеспечивает полное сопоставление информации, содержащейся в различных системах компании. Централизованный подход и единая точка входа позволяют всем подразделениям работать с актуальными и согласованными данными, на основе которых возможно строить корректную консолидированную отчетность. Кроме того, MDM-система создает основу для построения универсальных интеграционных потоков, что делает возможным быстрое взаимодействие между корпоративными системами и внешними ИТ-платформами.

Команда Navicon совместно с вендором «Гармония» учли пожелания заказчика, проанализировали текущие процессы в ТМК и существенно доработали решение.

Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM: «Основной вызов, с которым столкнулась наша команда, состоял в том, что у клиента уже был выстроен процесс в другой системе. Наша задача заключалась в реализации процесса в MDM-решении, которое не только соответствовало бы уровню текущей системы, но и превосходило ее в некоторых аспектах. У коллег из ТМК высокий уровень культуры работы с данными, и ожидаемые результаты от нового решения были также на высоком уровне. В связи с этим мы не просто интегрировали опыт заказчиков в продукт, а создали адаптируемое решение, которому не требуется написание кода».

Таким образом, решение предлагает пользователям гибкость и возможности самообслуживания — клиент может самостоятельно работать с системой, поддерживать и развивать ее, производя самостоятельные настройки.

«Мы искали решение, которое позволило бы гибко конфигурировать справочники, не меняя текущие бизнес процессы, что поможет бизнес-пользователям быстрее перейти на новый продукт. Одним из критериев выбора платформы была возможность самостоятельного развития системы. Новое ИТ-решение предоставляет необходимые инструменты для управления справочниками, формирования отчетности и интеграции с другими системами. Это позволит повысить эффективность управления ресурсами», — отметила Ольга Лукина, директор по развитию корпоративных информационных систем ТМК++, собственного ИТ-кластера ТМК.

В планах ГК «Arenadata», в состав которой входит данное ИТ-решение, продолжить развитие продукта. Уже разработаны решения в области применения искусственного интеллекта для классификации данных и определения характеристик материалов. Эти усовершенствования повысят эффективность и удобство работы с классификатором. Кроме того, в ближайшее время вендор планирует выпустить обновленную версию MDM-системы, которая будет доступна всем клиентам. Обновление также улучшит функциональность использования продукта и позволит существенно повысить скорость выполнения операций с данными.