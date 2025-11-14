АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг»

АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг». В страховой компании автоматизированы расчеты по двум моделям: общей и на основе распределения премии. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Страховая компания «Ю-Лайф» работает с большими объемами договоров и сложными страховыми продуктами. Например, компании нужно вести учет долгосрочных договоров с многоуровневыми условиями, таких как страхование жизни с инвестиционной составляющей.

Анастасия Гришутина, главный аналитик МСФО 17 «Синтегро консалтинг»: «На нашем опыте, чаще компании выбирают модель расчетов в зависимости от преобладающего типа договоров. Для договоров страхования жизни, срок которых более года, подходит только общая модель. Для договоров сроком менее года, типа ДМС, подходит модель на основе распределения премии. Если у компании большой объем разных видов договоров, как у АО «СК «Ю-Лайф», программа должна учитывать оба подхода».

В Калькулятор МСФО 17 обе расчетные модели уже заложены.

На проекте для каждой модели эксперты «Синтегро консалтинг» настраивают загрузку входящих данных из учетных систем или Excel. Для общей модели данные нужны в более крупной разбивке - по группам договоров страхования, а для модели на основе распределения премии - по каждому договору в отдельности.

В АО «СК «Ю-Лайф» из бухгалтерской учетной системы в Калькулятор МСФО 17 загружаются данные по состоявшимся (фактическим) потокам, полученным премиям, оплаченным убыткам за отчетный период. А из Excel - актуарные данные: оценки будущих потоков (ООЧП и ОВТ).

Александр Чусовитин, финансовый директор – главный бухгалтер АО «СК «Ю-Лайф»: «Калькулятор МСФО 17 значительно повысил уровень автоматизации подготовки отчетности, которая без данного решения была бы практически невыполнимой задачей. В процессе интеграции мы столкнулись с рядом вызовов, такими как расхождения при сверке данных между ОСВ и реестрами. Благодаря слаженной работе с командой «Синтегро консалтинг» все сложности были успешно преодолены».