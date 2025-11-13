CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ЦРЭТ и «Фармбазис» объявляют об интеграции программных решений «Фармика» и «ОПОРА»: создана единая информационная среда для оптимизации закупок аптечных сетей

АО «Центр развития электронных торгов» (оператор специализированной платформы для конкурентных закупок аптечных сетей «Фармика») и ООО «Фармбазис» (оператор ПК «ОПОРА») объявили об интеграции своих цифровых решений. Интеграция позволит аптекам работать с полным циклом закупок – от формирования заявки до углубленной аналитики – в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Совместное решение представляет собой готовый инструмент для повышения эффективности закупочной деятельности аптечных сетей. Платформа «Фармика» получает от системы «ОПОРА» сводные заявки, справочники товаров аптечных сетей и прайс-листы поставщиков и проводит конкурентные торги, по итогам которых формируются итоговые накладные с оптимизированными ценами. Затем эти данные возвращаются обратно в систему управления сетью.

Благодаря новому интегрированному решению аптечные сети получают ряд новых возможностей: снижение закупочных цен, ускорение закупок и снижение дефектуры; сокращение времени подготовки отчетов, автоматизацию аналитики продаж и остатков; повышение оборачиваемости товарных запасов; оптимизацию ассортимента и маржинальности за счет выявления неэффективных позиций; снижение уровня затоваривания и потерь от просрочки, а также избыточных закупок.

Руководитель платформы «Фармика» Дмитрий Сытин: «Интеграция «Фармики» с программным комплексом «ОПОРА» – это ожидаемый и логичный шаг на пути к созданию по-настоящему эффективной и прозрачной системы закупок для аптечных сетей. Мы уверены, что унификация сводной заявки и предоставление единого источника данных позволит нашим клиентам значительно оптимизировать свои операционные и финансовые показатели, высвободив ресурсы для развития бизнеса и улучшения сервиса для конечного потребителя».

Аптечные сети могут начать работать с платформой «Фармика», предварительно проинформировав дистрибьюторов. Требования к инфраструктуре аптечных сетей минимальны, так как обе платформы являются облачными сервисами (SaaS). Со стороны аптечной сети не требуется никаких дополнительных настроек: переход на новое решение максимально упрощен для пользователей. После подключения все требуемые данные автоматически загружаются в «Фармику», и пользователи могут сразу приступать к работе, без дополнительной подготовки или затрат в ИT-инфраструктуру. Частота синхронизации данных настраивается в соответствии с потребностями аптечных сетей и может проводиться ежедневно или несколько раз в день.

Директор Департамента производства и развития ООО «Фармбазис» Артем Строговщиков: «Мы стремились сделать процесс внедрения максимально простым. Аптечным сетям не требуется сложных настроек – достаточно стабильного интернет-соединения и действующих личных кабинетов. Все данные синхронизируются автоматически, что экономит время и ресурсы. Объединив усилия с «Фармикой», мы предоставляем аптечным сетям мощный инструмент для оптимизации закупок, а это значительный шаг вперед для всей фармацевтической отрасли».

Результаты тестирования показали, что благодаря интеграции был сокращен цикл закупки. За счет проведения конкурентных торгов итоговые цены были снижены на несколько процентов относительно первоначальных прайс-листов дистрибьюторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/