Сеть Curator.CDN теперь доступна во всех городах-миллионниках России

Компанияя Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, объявляет о завершении важного этапа развития своей сети доставки контента: теперь Curator.CDN представлена во всех городах-миллионниках России. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Curator.CDN — защищенная сеть CDN с гарантированным в договоре SLA и интегрированной защитой от DDoS-атак. Curator.CDN является частью сети фильтрации Curator, поэтому весь трафик не только доставляется без задержек конечным пользователям, но и проходит первичную очистку.

В октябре 2025 г. была запущена новая точка присутствия в Перми — это уже 25-й город, в котором функционируют узлы Curator.CDN. Расширение географии сети стало логичным продолжением программы оптимизации производительности. На данный момент сеть доставки контента Curator является наиболее доступным CDN с самым быстрым откликом (с медианным значением времени приема-передачи RTT ниже 10 мс и средним значением RTT ниже 20 мс).

«Каждая новая точка присутствия — это шаг к еще более быстрой и стабильной доставке контента для наших пользователей, независимо от региона, — отметил Георгий Тарасов, менеджер продукта Curator.CDN. — Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру, чтобы обеспечить нашим заказчикам высокую производительность и надежность доставки данных».

Благодаря новой точке в Перми клиенты Curator.CDN смогут ощутить снижение сетевых задержек и ускорение доступа к цифровому контенту. Таким образом, компания завершает формирование полноценной сети покрытия во всех крупнейших городах России.

