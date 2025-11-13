К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект

К 2030 г. искусственный интеллект будет выполнять до 90% рутинных операций в профессиональной деятельности жителей Хабаровского края. Такой прогноз представили эксперты МТС на основе исследования российского и мирового рынка ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно данным исследования, в ближайшие пять лет произойдет переход от самостоятельного выполнения задач к модели делегирования. Цифровые помощники начнут действовать от лица человека, взяв на себя не только поиск информации, но и принятие решений в рамках заданных параметров.

Уже сегодня формируются новые модели взаимодействия. Если в 2025 г. пользователь самостоятельно формулирует запросы к ИИ, то к 2030 г. технология будет проактивно определять потребности, анализируя рабочие процессы, расписание и данные умных устройств. На этапе поиска и анализа ИИ-агент станет единым окном, автоматически собирающим информацию из различных источников и формирующим готовые решения.

Наибольшие изменения ожидаются в организации рабочего процесса. Вместо самостоятельного сравнения вариантов и оформления заказов пользователь будет только определять общие рамки — бюджет, сроки и основные требования. ИИ-агент сможет автономно выбирать поставщиков, оптимизировать затраты, отслеживать выполнение задач и контролировать логистические процессы.

Исследование также показывает, что ИИ-агенты возьмут на себя функции контроля качества и постпродажного обслуживания. Технология будет автоматически отслеживать сроки выполнения работ, напоминать о необходимости технического обслуживания оборудования и вести коммуникацию с контрагентами.

«Для предприятий Хабаровского края, особенно в сферах логистики, добывающей промышленности и ИT, внедрение ИИ-агентов станет ключевым фактором конкурентоспособности. Умные помощники смогут оптимизировать маршруты доставки, управлять запасами на складах, обрабатывать данные геологоразведки и даже прогнозировать производственные показатели. Это особенно важно для нашего региона с его территориальной рассредоточенностью и сложной логистикой», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.