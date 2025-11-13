Эксперимент по контролю межрегиональных автобусных рейсов стартует в январе 2026 года

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о запуске эксперимента по созданию системы контроля пассажирских перевозок (СКПП). Новая цифровая платформа, разрабатываемая Минтрансом России совместно с ФБУ «Росавтотранс» и АО «ГЛОНАСС», призвана повысить безопасность, прозрачность и удобство межрегиональных автобусных маршрутов для миллионов пассажиров по всей стране. Система создается в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина и реализации Транспортной стратегии России до 2030-2035 гг. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Эксперимент продлится с 15 января по 1 ноября 2026 г. В его отработке примут участие не только разработчики, но и компании-перевозчики, регионы, МВД, Минцифры России и Ространснадзор.

СКПП представляет собой государственную информационную систему на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая объединит на одной цифровой платформе перевозчиков, пассажиров, автовокзалы и органы власти.

«В рамках эксперимента система будет в автоматическом режиме выявлять рейсы, которые выполняются без соответствующих разрешений или существуют лишь «на бумаге». Это позволит существенно сократить долю нелегальных перевозок. В дополнение, процесс согласования новых межрегиональных маршрутов перейдет в полностью электронный формат и сократится с 63 до 33 дней. Появятся цифровые помощники для подачи заявлений, что максимально упростит работу добросовестных перевозчиков. Государству система предоставит актуальные данные для объективного анализа пассажиропотоков и планирования маршрутной сети, а также увеличит налоговые поступления от легализованного бизнеса», – сказал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, с помощью данных от СКПП пассажиры смогут легко проверить легальность рейса перед покупкой билета. «Платформа будет интегрирована с сервисом «Народный контроль», что позволит оперативно пожаловаться на некачественные услуги. В совокупности с онлайн-мониторингом движения межрегиональных автобусов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» такое решение повысит безопасность перевозок, создаст стимул для работы на этом рынке легальным предприятиям, которые заинтересованы в оказании качественных услуг для миллионов граждан», – добавил он.