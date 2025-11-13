«Честный знак» автоматизирует контакт-центр с помощью ИИ: речевая аналитика и голосовой робот BSS при участии ITFB Group

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» внедрила речевую аналитику и голосового робота на базе ИИ-решений компании BSS. Интеграцию обеспечила ITFB Group. Проект стал частью инициативы по повышению эффективности клиентского сервиса. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group.

Контактный центр «Честного знака» ежедневно обрабатывает до 7,5 тыс. обращений от участников оборота, представителей бизнеса и пользователей мобильного приложения, аудитория которого превышает 3 млн человек. Поддержка охватывает более 30 товарных групп и требует высокой точности, быстрой реакции и учёта актуальных нормативных требований. Принимая во внимание рост нагрузки и сложность запросов, заказчик поставил цель не просто масштабировать поддержку, а выстроить по-настоящему интеллектуальный и управляемый сервис.

В ходе проекта внедрены речевые решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) от компании BSS — речевая аналитика и голосовой робот. Речевая аналитика изучает 100% звонков по множеству параметров: определяет тематику обращений, фиксирует лексические маркеры, выражения недовольства, оценивает эмоциональный фон и длительность разговоров. Это позволило автоматизировать тематизацию, упростить отбор звонков для контроля качества и повысить прозрачность клиентских диалогов. Это позволяет службе контроля качества быстрее выявлять проблемные зоны, масштабировать успешные практики и выстраивать обратную связь с операторами на основе объективных данных. Время постобработки сложных обращений сократилось на 7–15 минут, а средняя длительность звонка сократилась до 8 минут. Повышено качество речевой техники операторов: доля диалогов со словами-паразитами снизилась в 6 раз, а бытовая форма общения устранена полностью. Одним из ключевых результатов стал показатель First Call Resolution (FCR) – он превысил 80%. Речевая аналитика позволила снизить рутинную нагрузку контролеров, повысив их производительность на 20%. Улучшено качество данных, стандартизированы процессы внутри колл-центра с возможностью точечной адаптации сценариев без доработки ИТ-инфраструктуры.

Голосовой робот автоматизирует обработку входящих и исходящих звонков. Он уточняет цель обращения, собирает данные и передаёт оператору уже структурированную информацию, а в случае необходимости — создаёт новую карточку клиента в CRM. Также реализован сценарий автоматического обзвона аптек для получения актуальной информации о наличии жизненно важных препаратов.

Проект был реализован за пять месяцев. Интеграцию решений выполнила компания ITFB Group. Команда организовала сквозной обмен данными между аналитикой, голосовым роботом, CRM и базой знаний, обеспечив бесшовное встраивание новых ИИ-решений в действующую ИТ-инфраструктуру. В качестве технологической основы использовались ASR, NER, NLU и архитектура Dialog Composer, обеспечивающая масштабируемость и возможность дальнейшего наращивания функциональности.

«Для нас клиентский сервис — это не просто канал поддержки, а ключевой элемент цифровой экосистемы «Честного знака». Мы последовательно внедряем передовые технологии, чтобы сделать взаимодействие с системой максимально удобным, прозрачным и эффективным. Проект по внедрению речевой аналитики и голосового робота стал важным этапом в этой стратегии, и мы реализовали его совместно с технологическим партнёром ITFB Group и разработчиком решения — компанией BSS. Такой подход позволяет нам создавать сервис, который слышит клиента и глубоко понимает его запросы», — сказал Илья Грознов, руководитель клиентского сервиса национальной системы маркировки «Честный знак».

«ITFB Group обладает многолетним опытом разработки и внедрения систем класса CRM и BPM, и в проекте «Честного знака» мы выступаем не только как интегратор, но и как разработчик контакт-центра. Это даёт нам глубокое понимание внутренних процессов и позволяет эффективно подбирать и внедрять лучшие технологические решения — такие как речевая аналитика и голосовые роботы. Мы уверены: только такая комплексная экспертиза позволяет по-настоящему раскрыть потенциал ИИ в обслуживании клиентов и сделать контактный центр точкой роста, а не точкой перегрузки» — отметил Алексей Кирпиков, коммерческий директор ITFB Group.

«Этот проект — пример того, как современные речевые решения на базе ИИ могут трансформировать клиентский сервис. Наши продукты помогли создать не просто автоматизированную, а обучающуюся систему. «Честный знак» теперь не только оперативно реагирует на запросы, но и прогнозирует их, что особенно важно в условиях высокой регуляторной нагрузки», — сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

В перспективе платформа будет расширяться: архитектура проекта предусматривает подключение виртуального тренажёра и генеративных ИИ-модулей BSS.