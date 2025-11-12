«ВейвАксесс» ускорила онбординг на 30% с локальным чат-ботом на основе ИИ

Компания «ВейвАксесс», разработчик ПО на заказ, создала и внедрила корпоративного чат-бота для автоматизации внутренних бизнес-процессов. On-premise-решение служит единым интерфейсом для взаимодействия с набором ИИ-агентов, которые выполняют рутинные задачи по командам на естественном языке. Чат-бот обеспечивает быстрый, точный и безопасный доступ к корпоративной базе знаний. Благодаря автоматизации типовых запросов компания ускорила адаптацию сотрудников на 30% и сократила среднее время поиска информации в 3 раза, снизив нагрузку на руководителей отделов и HR.

«ВейвАксесс» внедрила корпоративного ИИ-ассистента «Валентина» для 850 сотрудников компании. Чат-бот служит единым диалоговым окном, которое координирует работу ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за конкретные операции в корпоративных системах. Решение развернуто on-premise с использованием локальных больших языковых моделей (LLM; Gemma, DeepSeek и др.), что гарантирует безопасность данных без передачи в облако.

Решение предоставляет мгновенный доступ к информации через поиск по корпоративной базе знаний — от внутренних регламентов, HR-инструкций, финансовой и ИТ-документации до клиентских баз знаний и аналитических отчетов. Для этого используется подход, объединяющий RAG-поиск с возможностями LLM, что обеспечивает точные и контекстно-релевантные ответы на вопросы, сформулированные на естественном языке. Решение интегрировано с корпоративными системами, включая Confluence, Jira, Google Drive, Outlook, CRM и GitLab.

«Сервис реализован на базе нашего ИИ-инструмента ValueAI (отсюда и название “Валентина”), который позволил запустить пилотный проект за один месяц, сохранив полный контроль над данными и соответствие требованиям информационной безопасности», — сказал Владимир Рыбаков, руководитель отдела по работе с данными «ВейвАксесс».

«Валентина» не только упростила повседневную работу, но и сделала онбординг более эффективным. За три месяца среднее время поиска информации сократилось втрое, а адаптация сотрудников — как при найме, так и при переходе на новые проекты — ускорилась на 30%.

«Мы реализуем стратегию, где любая рутинная операция становится доступной через чат-бота. В этой экосистеме ИИ-ассистент становится единой точкой доступа сотрудников ко всем информационным системам, ускоряя принятие решений и минимизируя ручные действия», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

Компания расширяет набор ИИ-агентов, чтобы автоматизировать больше внутренних процессов и освободить специалистов от рутинных задач.