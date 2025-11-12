CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и более чем на 60% относительно 2023 г. В регионе растет количество предприятий, внедряющих интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для повышения безопасности, контроля процессов и оптимизации работы персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес в Волгоградской области демонстрируют компании онлайн-торговли и логистики, где спрос увеличился на 45%. Предприятия усиливают контроль за цепочками поставок, пунктами выдачи заказов и складами, чтобы минимизировать риски и оптимизировать процессы. В сегменте общественного питания и доставки еды рост составил 41%, что связано с потребностью в контроле качества обслуживания, безопасности на кухне и соблюдении санитарных норм. Промышленные и строительные предприятия региона увеличили спрос на 34%, внедряя видеонаблюдение для мониторинга оборудования, контроля производственных процессов и соблюдения стандартов охраны труда. ИТ-компании и разработчики программного обеспечения показали рост на 29%, активно интегрируя камеры с аналитическими системами и инструментами контроля доступа. В образовательных учреждениях интерес вырос на 22%, что связано с повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения.

Более 70% заказчиков в Волгоградской области выбирают облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и хранения данных. Почти половина проектов включает видеоаналитику: подсчет посетителей, распознавание лиц, фиксацию нештатных ситуаций и автоматическое оповещение ответственных сотрудников. Наибольшим спросом пользуются камеры с высокой чувствительностью, широким углом обзора и возможностью интеграции с комплексными системами безопасности.

«Мы видим, что бизнес региона активно внедряет цифровые инструменты и уделяет особое внимание безопасности и контролю процессов. Системы видеонаблюдения помогают компаниям не только защищать имущество, но и оптимизировать работу, повышать эффективность и прозрачность бизнес-процессов», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

По данным экспертов, рост интереса к видеонаблюдению связан не только с безопасностью, но и с цифровой трансформацией бизнеса. Компании внедряют комплексные решения, которые помогают отслеживать процессы, оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский сервис. В Волгоградской области такой подход становится стандартом, видеонаблюдение интегрируется с корпоративными системами, системами контроля доступа и аналитики, повышая эффективность и технологическую устойчивость компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

В России строят аналог ChatGPT для врачей

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/