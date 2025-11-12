CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35%

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и почти вдвое (+90%) относительно 2023 г. В регионе растет количество предприятий, внедряющих интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для повышения безопасности, контроля процессов и оптимизации работы персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес демонстрируют предприятия аграрного сектора, включая выращивание овощей, бахчевых и корнеплодных культур, где спрос вырос на 42%. Предприятия сферы торговли показали рост на 38%, что связано с усилением контроля за складскими и торговыми площадками. Рыбоводческие хозяйства региона увеличили внедрение видеонаблюдения на 36%, используя камеры для мониторинга производственных процессов и сохранности продукции. Значительный рост отмечается в сфере телевещания, а также среди организаций, предоставляющих ветеринарные и медицинские услуги (+33%). Предприятия транспортного сектора и строительные компании активно используют видеонаблюдение для контроля за грузовыми перевозками, строительными площадками и инженерными коммуникациями, что повысило спрос на 31%.

Среди заказчиков растет интерес к облачным системам с функцией удаленного доступа и видеоаналитикой: подсчет посетителей, распознавание лиц, фиксация нештатных ситуаций и автоматическое оповещение ответственных сотрудников. Наибольшим спросом пользуются камеры с высокой чувствительностью, широким углом обзора и возможностью интеграции с комплексными системами безопасности.

«Мы видим, что бизнес Астраханской области активно внедряет цифровые инструменты и уделяет особое внимание безопасности и контролю процессов. Системы видеонаблюдения помогают компаниям не только защищать имущество, но и оптимизировать работу, повышать эффективность и прозрачность бизнес-процессов», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

По данным экспертов, рост интереса к видеонаблюдению связан не только с безопасностью, но и с цифровой трансформацией бизнеса. Компании внедряют комплексные решения, которые помогают отслеживать процессы, оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский сервис. В Астраханской области такой подход становится стандартом, видеонаблюдение интегрируется с корпоративными системами, системами контроля доступа и аналитики, повышая эффективность и технологическую устойчивость компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

В России строят аналог ChatGPT для врачей

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/