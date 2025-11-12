CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Кировские школьники разработали симулятор сборки БЛА в виртуальной реальности

Кировские школьники – Никита Мерзляков, Федор Палицын (МОУА ЛИнТех № 28), Александр Муравьев (МБОУ СОШ № 70) — создали проект симулятора сборки беспилотников в виртуальной реальности. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Созданный симулятор — это VR-тренажер, с помощью которого любой пользователь по инструкции может не только создать беспилотники различных модификаций, но и протестировать их в виртуальных полетах. В настоящий момент прямых аналогов симуляторов сборки и управления БЛА не существует.

«Пользователь в виртуальной реальности выбирает детали для своего будущего беспилотника, затем при помощи виртуальных рук собирает его — вставляет детали в нужные отверстия, крепит их на каркасе при помощи специальных «рабочих» инструментов, а после сборки может протестировать БЛА в полете с дроном-соперником, который работает на искусственном интеллекте, имитируя реальную гонку», — объяснил один из авторов проекта Никита Мерзляков.

Школьники отметили, что почти полностью завершили работу над проектом и в будущем надеются, что их симулятор будет полезен при обучении в школах и вузах.

«Будем продолжать развиваться в этом направлении», — подчеркнул Никита Мерзляков.

