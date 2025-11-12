CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Cloud Advisor выпустил обновление для борьбы с хаосом в публичном облаке

Компания Cloud Advisor, разработчик CNAPP-решения (Cloud-Native Application Protection Platform), представила обновление, которое позволяет полностью взять под контроль сложную динамичную облачную инфраструктуру. Теперь ИТ- и ИБ-специалисты смогут превратить публичное облако из «черного ящика» в полностью прозрачную и управляемую среду, сократив риски и расходы. Об этом CNews сообщили представители Cloud Advisor.

Cloud Advisor — единая платформа для обеспечения безопасности и сокращения расходов в публичном облаке. Продукт позволяет получать актуальную информацию об инфраструктуре в мультиоблачной среде и является инструментом в работе как ИБ-команды, так и ИТ-специалистов. Cloud Advisor адаптируется к динамике облака и автоматически обнаруживает новые активы (Asset Auto Discovery). При этом он предоставляет информацию об объектах на всех уровнях инфраструктуры, включая конфигурацию облака, управляемые кластеры Kubernetes и виртуальные машины.

В результате пользователи получают централизованную базу данных, которая содержит полную информацию обо всех ресурсах, их свойствах и взаимосвязях. Обновленный модуль «Инсайты» предоставляет инструмент для поиска и анализа этой информации, позволяя формулировать запросы любой степени сложности, например: «На каких публично доступных виртуальных машинах под управлением Windows находятся критические уязвимости

«Cloud Advisor не просто создает единую базу данных обо всех активах в публичном облаке, он кардинально упрощает и ускоряет ключевые процессы, предоставляя удобный инструмент для мгновенного получения ответов на большую часть вопросов об инфраструктуре», — сказал Ярослав Гуляков, главный специалист отдела КБ АО «Сбертех».

Важной особенностью продукта является простота и скорость его развертывания. Благодаря запатентованной безагентной технологии DiskScan подключение сервиса занимает минуты, а первое полное сканирование — всего несколько часов.

Генеральный директор Cloud Advisor Михаил Захряпин: «Без CNAPP, который давно стал стандартом на Западе, невозможно безопасно и эффективно использовать публичное облако. Мы создали Cloud Advisor как первое в России решение этого класса — не как опцию, а как ключевой инструмент для работы с облаком. Он дает контроль там, где раньше был хаос: повышает безопасность, упрощает управление и сокращает расходы».

