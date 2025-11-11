CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения Инфраструктура Импортонезависимость
|

«Ситидрайв» использует Arenadata DB для аналитики данных о работе каршеринга

Каршеринг «Ситидрайв» использует аналитическое хранилище данных на базе СУБД Arenadata DB (ADB), полностью заменив зарубежное решение от Exasol. Реализованный проект позволил успешно перейти на российское ПО и обеспечить ежечасное обновление данных для бизнес-анализа и операционной отчётности. Текущий объем хранилища — около семи терабайт, данные из него ежедневно используют более 200 бизнес-пользователей и аналитиков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Проект по миграции стартовал летом 2024 г., когда перед командой «Ситидрайва» встала задача найти отечественную СУБД, обладающую необходимой функциональностью и поддержкой. Выбор пал на Arenadata DB — решение, уже зарекомендовавшее себя у крупных игроков отечественного рынка. Внедрение заняло около трёх месяцев. Его требовалось завершить в срок, установленный для отключения прежнего решения.

Текущий объем хранилища на базе Arenadata DB составляет около семи терабайт данных с ежечасным обновлением. Потребителями являются бизнес-аналитики, а также бизнес-пользователи компании, которые получают данные через BI-дашборды. Высокие требования к частоте обновления данных задают нетипичные и сложные задачи для продукта, с которыми ADB успешно справляется.

Использование отечественной СУБД позволяет «Ситидрайву» эффективно принимать решения, основанные на данных, при управлении парком из почти 20 тысяч автомобилей, что особенно важно в условиях работы на таком конкурентном рынке, как каршеринг. Многие ключевые бизнес-процессы в компании в своей работе опираются на аналитические данные из Arenadata DB.

«Переход на отечественную платформу был вызовом, но при этом компания получила устойчивое и развивающееся решение, способное закрыть большинство бизнес-потребностей. Работа с данными остаётся ключевым элементом нашей деятельности, позволяя быстро и обоснованно принимать решения в интересах клиентов и бизнеса», — сказал Михаил Шахов, руководитель отдела управления инфраструктурой данных «Ситидрайва».

«Замена зарубежного решения — это всегда серьезный вызов, особенно для компании уровня «Ситидрайва», где критически важны стабильность, масштабируемость и качество аналитики. Здесь надёжность и эффективность платформы напрямую влияют на развитие сервиса и пользовательский опыт», — считает Максим Власюк, директор по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

В ходе миграции «Ситидрайв» использовал техническую поддержку и обучающие программы от Arenadata. Сотрудничество с вендором обеспечило успешную реализацию проекта и заложило прочную основу для дальнейшего роста и инноваций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/