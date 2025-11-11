CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РОСА поставила в Кировский авиационный техникум 400 лицензий ОС «РОСА Хром»

Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО компания РОСА и Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский авиационный техникум» заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. В рамках соглашения РОСА предоставила техникуму 400 лицензий на использование операционной системы «РОСА Хром» для образовательных целей. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Сотрудничество предусматривает развитие долгосрочного партнерства, направленного на внедрение отечественных ИТ-решений в учебный процесс. В числе ключевых направлений — создание и развитие образовательных программ по продуктам РОСА, проведение лекций, семинаров и лабораторных работ, совместная подготовка научных докладов и учебных материалов. Соглашение также включает организацию совместных мероприятий — конференций, семинаров и круглых столов, а также создание условий для прохождения практики студентами и трудоустройства выпускников на конкурсной основе.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА»: «Предоставление нашей операционной системы «РОСА Хром» Кировскому авиационному техникуму — важный шаг в развитии отечественного образования и подготовке квалифицированных ИТ-специалистов. Мы стремимся создать условия, при которых студенты смогут осваивать актуальные технологии на базе российского ПО, готовясь к работе в условиях импортозамещения. Это сотрудничество открывает новые возможности для совместной разработки учебных материалов и интеграции наших продуктов в учебный процесс, что позволит техникуму готовить кадры, востребованные на рынке труда».

Представитель КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»: «Сотрудничество с АО «НТЦ ИТ РОСА» открывает для нашего техникума новые возможности по внедрению отечественных ИТ-решений в учебный процесс. Предоставленные лицензии на ОС «РОСА Хром» позволят нам оснастить учебные классы современным российским программным обеспечением и готовить специалистов, уверенно владеющих технологиями, востребованными на рынке труда».

