«Первый Бит» провел импортозамещение трех заводов без остановки производства

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по переводу трех предприятий группы «ПромСорт» на отечественную платформу «1С:ERP Управление предприятием». Проект охватил заводы «ПромСорт-Калуга», «ПромСорт-Урал» и «ПромСорт-Метиз», вошедшие в «ПромСорт» в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Масштабное импортозамещение ключевого ПО было реализовано в течение 10 месяцев с нулевым отклонением по графику и бюджету. Все предприятия были запущены без этапа параллельной работы в старой системе, что исключило простои и потери в эффективности. Проект был завершен в январе 2025 г.

Особенность проекта заключалась в комплексном подходе, где сочеталось создание единого корпоративного стандарта с глубокой адаптацией под специфику каждого актива. Была разработана тиражируемая модель, настроенная под различные MES-системы и производственные процессы.

Ключевым результатом стала реализация сквозного интеграционного контура. Был реализован стабильный обмен с MES, лабораториями, весами и SCADA, обеспечивший беспрецедентную прозрачность данных на всех уровнях.

«Благодаря принципу «одна точка ввода — один источник правды», новая ERP-система стала местом объединения точной и целостной информации о производстве», — отметила руководитель проектов компании «Первый Бит», офис Спортивная, Ирина Капишникова.

Проект был реализован в условиях строжайших требований информационной безопасности. Подрядчик работал в изолированной среде, без прямого доступа к продуктивным базам заказчика, что подтверждает высочайший уровень профессионализма и зрелости процессов «Первого Бита».

«Перед нами стояла амбициозная задача – обеспечить оперативный и безопасный переход трех новых предприятий на российское ПО без потери эффективности. Выбор в пользу «Первого Бита» был обусловлен их экспертизой в реализации сложных проектов и готовностью работать в жестких рамках. Результат говорит сам за себя: мы не только получили современную, независимую и полностью контролируемую систему управления, но и сформировали внутреннюю команду для ее дальнейшего развития. Проект выполнен безупречно», — сказал заместитель генерального директора, руководитель направления ИТ в ООО «ПМХ-Инфотех» Андрей Воронин.