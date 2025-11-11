CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Норбит» запустила экосистему лояльности для Cosmos Hotel Group

Компания «Норбит» создала для гостиничного оператора Cosmos Hotel Group омниканальную платформу лояльности на базе собственного решения RightWay, разработанного на BPMSoft. Проект охватил более 40 отелей сети в 27 городах страны. Он позволил увеличить средний чек на 13%, а частоту бронирований на 7%.

Переход на новое технологическое решение был необходим для преодоления ключевых вызовов современного гостиничного рынка: высокой конкуренции, зависимости от сторонних онлайн-агрегаторов, низкого процента повторных обращений. Ранее система поддерживала только транзакционные механики лояльности (бонусы, скидки, кешбэк), без возможности долгосрочных коммуникаций. Для реализации омниканального и персонализированного подхода была выбрана платформа RightWay. Она отвечает основным требованиям Cosmos Hotel Group — располагает возможностями для кастомизации, масштабирования и настройки сложных технических интеграций.

Эксперты «Норбит» за пять месяцев развернули полноценную экосистему лояльности и подключили ключевые модули RightWay. В их числе CRM (Customer Relationship Management), отвечающий за статическую и динамическую сегментацию единой структурированной клиентской базы. Также блок омниканальных коммуникаций, где интегрированы все способы взаимодействия с гостем в один контур для массовых, точечных и персонализированных рассылок через SMS, email, мессенджеры, мобильные push-уведомления и чат-боты. Кроме того, был внедрен процессинг лояльности с конструктором механик для имеющейся многоуровневой системы, модуль аналитики с наглядными BI-дашбордами и отдельными отчетами по каждому отелю с регулируемым доступом к данным.

На следующем этапе команда «Норбит» настроила множество интеграций, синхронизировав работу с «», CRM «Битрикс», сайтами отелей, сервисом бронирования TravelLine, системами Opera PMS, Logus HMS, Fidelio, iiko и r_keeper для автоматизации процессов в HoReCa. Помимо этого, специалисты создали единое хранилище для клиентских данных. Их сбор и агрегация осуществляются в полном соответствии с требованиями регулятора.

После запуска платформы доля активных участников программы лояльности составляет 45%, средний чек вырос на 13%. Увеличилась и частота бронирований — на 7%, а конверсия в повторное действие — на 27%. Цифровой профиль клиента 360° теперь позволяет сети точнее прогнозировать спрос, персонализировать маркетинговые коммуникации и повышать процент постоянных посетителей.

Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group, сказал: «Для нас проект — не просто обновление ИТ-ландшафта, это важная часть нашей стратегии цифровой трансформации и фундаментальное изменение философии работы с гостем. Мы создаем не программу лояльности, а экосистему доверия. Инвестируя в персонализацию и цифровые сервисы, формируем отношения долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Уже сейчас видим бизнес-эффекты и строим амбициозные планы на будущее».

Михаил Цапок, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Проект с Cosmos Hotel Group — пример комплексной цифровой трансформации, отличающийся своим масштабом и сложностью, первый в своем роде для гостиничной индустрии России. Поводом для особой гордости для нас стало то, что «Норбит» выступил здесь как вендор и интегратор. Тем более ценно, что внедряли мы не коробочное решение, а полноценную омниканальную платформу с широкими функционалом и впечатляющим потенциалом к развитию».

