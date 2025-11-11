ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

Медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) и Министерство здравоохранения Мурманской области внедрили ИИ-помощника для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертензией. Об этом стороны рассказали в преддверии международной конференции AI Journey. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-помощник в приложении «Умный мониторинг» от «СберЗдоровья» работает на базе нейросети «ГигаЧат». Проект призван помочь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями достичь стабильного состояния, а также снизить нагрузку на медицинский персонал. ИИ-помощник стал доступен всем пациентам Мурманской области на дистанционном мониторинге. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания в структуре заболеваемости региона составляют 13,8%.

Навыки, которыми обладает сервис

Комментирует показатели давления и пульса. Пользователь передает данные об артериальном давлении и пульсе вручную или автоматически с «умного» тонометра. ИИ-помощник комментирует показатели: насколько они соответствуют целевым значениям, установленным врачом, какие наблюдаются тенденции, и дает информационные рекомендации по образу жизни.

Вовлекает пациента в процесс мониторинга и передачу замеров. Мотивирует пациента не пропускать замеры и формирует приверженность к здоровому образу жизни, отвечая на интересующие пользователя вопросы на основе актуальных клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины.

Помогает пациенту с описанием беспокоящих его симптомов. ИИ-помощник проанализирует информацию и даст рекомендации о дальнейших действиях, например, к врачу какой специальности стоит обратиться.

Анализирует историю измерений. Сервис показывает тенденции и динамику, а также даёт сопутствующие рекомендации по образу жизни.

ИИ-помощник сохраняет каждый диалог, каждое измерение давления и пульса, создавая целостную картину здоровья, на основе которой врач может принимать те или иные решения. Также ИИ-помощник проактивно проявляет заботу о наблюдаемом и заблаговременно предупреждает о потенциальных проблемах на основе анализа длительных наблюдений: система анализирует динамику и даёт рекомендации по сохранению здоровья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В ходе реализации программы развития арктической медицины мы с помощью технологий «Сбера» создаём новые, современные стандарты медицинского обслуживания в Заполярье. Запуск проекта важен для жителей региона, которым необходим постоянный контроль здоровья. Теперь они будут получать персональную поддержку в круглосуточном режиме. ИИ-помощник – это одновременно и цифровой партнёр врача, и персональный гид пациента. И, конечно, это ещё один шаг к повышению качества жизни северян».

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Искусственный интеллект позволяет стремительно развивать технологии в медицине и уже продемонстрировал эффективность не только как помощник врача, но и человека. ИИ-помощник в рамках дистанционного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями станет персональным навигатором пациента: ответит на вопросы, мягко сформирует приверженность к лечению, замотивирует не прекращать его. Новые привычки, будь то контроль давления, регулярный прием препаратов или коррекция образа жизни интегрируются в жизнь человека постепенно и органично. Такой осознанный подход повышает эффективность дистанционного мониторинга здоровья».