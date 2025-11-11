АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали лауреатами премии «Проект года» в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций», организованной CNews. Награда присуждена за успешное внедрение сервера видеоконференцсвязи IVA MCU со встроенным мессенджером в инфраструктуре АЛРОСА.

Проект был реализован в рамках масштабной программы алмазодобывающей компании по переходу на отечественное программное обеспечение. АЛРОСА полностью перешла с зарубежного сервиса Skype for Business на российское решение IVA MCU.

После анализа рынка отечественных решений выбор был сделан в пользу IVA Technologies – разработчика, предлагающего полную экосистему сервисов с высоким уровнем безопасности и совместимости.

Внедрение IVA MCU длилось с декабря 2024 г. по октябрь 2025 г. и проходило поэтапно: от пилотного запуска в отдельных подразделениях до перевода в IVA всех пользователей ГК и отключения Skype for Business. В ходе проекта специалисты IVA провели обучение сотрудников АЛРОСЫ работе с новым решением. Также в компании был инсталлирован пограничный контроллер IVA SBC, который обеспечивает безопасное подключение внешних пользователей к IVA MCU.

Ключевыми особенностями внедрения IVA MCU стали: единая геораспределенная система (Мирный-Москва) с отказоустойчивостью всех компонент; реализация требований информационной безопасности (ИБ) АЛРОСА; глубокая интеграция с ИТ-инфраструктурой АЛРОСА, включая почтовую систему, корпоративный каталог, автоматические телефонные станции (АТС), переговорные комнаты.

Импортозамещение средств коммуникации позволило более чем 12 тыс. сотрудников АЛРОСА от Смоленска до Магадана проводить совещания, вебинары и другие онлайн-мероприятия, а также общаться в корпоративном мессенджере с использованием широкого функционала российской разработки как со своих корпоративных рабочих мест, так и с личных мобильных устройств.

Проект стал частью масштабной цифровой трансформации АЛРОСА, которая является субъектом критической информационной инфраструктуры, и показал эффективность сотрудничества промышленного сектора и отечественных ИТ-разработчиков.

«Для АЛРОСА переход на отечественный продукт IVA — это важный шаг, представляющий собой первый массовый переход всей Компании на ответственную инфраструктуру. Наша команда специалистов совместно с командой IVA работает в режиме нон-стоп, чтобы коллеги быстрее привыкли и адаптировались к новой платформе. Мы уверены, что это улучшит нашу внутреннюю коммуникацию и повысит эффективность работы», — Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АЛРОСА.

«Импортозамещение сегодня — это не только технологическая задача, но и стратегический фактор устойчивости экономики. Наш проект с АЛРОСА показал, что российские ИТ-компании способны предложить решения высокого уровня, соответствующие самым строгим требованиям корпоративной и информационной безопасности. Для IVA Technologies эта награда — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies.