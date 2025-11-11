100 МТК зарегистрировано в Самарской области

100 малых технологических компаний зарегистрировано в Самарской области. Сотой компанией, включенной в реестр МТК, стал резидент технопарка «Жигулевская долина» – ООО «КБ Вишера». В рамках технопарка компания развивает проекты по разработке БПЛА и электроники для БПЛА с собственной уникальной архитектурой. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина».

Всего из 100 МТК Самарского региона резидентами «Жигулевской долины» являются 37 компаний. Статус резидента «Сколково» можно получить всего за пять дней – без длительной экспертизы, только проверка документов. Ускоренное рассмотрение заявок на патенты: изобретения – до двух месяцев, полезные модели — до одного месяца. Льготные кредиты без лишних документов: для МТК сняты многие формальные требования, а сумма кредита может достигать одного млрд руб.

Повышен порог выручки для получения микрогрантов «Сколково» (до 300 млн руб.) и участия в программе возмещения инвестиций. Ставка по «промышленной ипотеке» для МТК может быть на два п.п. ниже, чем для других компаний.

При подаче заявок на гранты Фонда содействия инновациям («Старт», «Развитие», «Коммерциализация») статус МТК дает дополнительные конкурсные баллы.

Удвоенный налоговый вычет: затраты на создание или приобретение российских результатов интеллектуальной деятельности (РИД) можно учитывать с повышающим коэффициентом два.

Для МТК упрощена процедура рассмотрения заявок на венчурное финансирование.

Аккредитация ИТ-компаний без ограничений: молодые ИТ-стартапы (до трех лет, выручка до одного млн руб.) могут получить госаккредитацию, даже если доля ИТ-доходов пока меньше 30%.

Сниженные требования по софинансированию: по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям для МТК минимальный объем софинансирования снижен до 30% (вместо 50%).