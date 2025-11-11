CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Электроника
|

100 МТК зарегистрировано в Самарской области

100 малых технологических компаний зарегистрировано в Самарской области. Сотой компанией, включенной в реестр МТК, стал резидент технопарка «Жигулевская долина» – ООО «КБ Вишера». В рамках технопарка компания развивает проекты по разработке БПЛА и электроники для БПЛА с собственной уникальной архитектурой. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина».

Всего из 100 МТК Самарского региона резидентами «Жигулевской долины» являются 37 компаний. Статус резидента «Сколково» можно получить всего за пять дней – без длительной экспертизы, только проверка документов. Ускоренное рассмотрение заявок на патенты: изобретения – до двух месяцев, полезные модели — до одного месяца. Льготные кредиты без лишних документов: для МТК сняты многие формальные требования, а сумма кредита может достигать одного млрд руб.

Повышен порог выручки для получения микрогрантов «Сколково» (до 300 млн руб.) и участия в программе возмещения инвестиций. Ставка по «промышленной ипотеке» для МТК может быть на два п.п. ниже, чем для других компаний.

При подаче заявок на гранты Фонда содействия инновациям («Старт», «Развитие», «Коммерциализация») статус МТК дает дополнительные конкурсные баллы.

Удвоенный налоговый вычет: затраты на создание или приобретение российских результатов интеллектуальной деятельности (РИД) можно учитывать с повышающим коэффициентом два.

Для МТК упрощена процедура рассмотрения заявок на венчурное финансирование.

Аккредитация ИТ-компаний без ограничений: молодые ИТ-стартапы (до трех лет, выручка до одного млн руб.) могут получить госаккредитацию, даже если доля ИТ-доходов пока меньше 30%.

Сниженные требования по софинансированию: по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям для МТК минимальный объем софинансирования снижен до 30% (вместо 50%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/