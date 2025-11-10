CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Маркет» обучит ИИ всех продавцов российского e-com

«Яндекс Маркет» запустил свою образовательную платформу и открыл к ней доступ всем продавцам на маркетплейсах и тем, кто только хочет ими стать. Среди ключевых тем материалов на платформе – как с помощью ИИ меньше тратить времени и сил на рутинные задачи и растить продажи. Например, как использовать нейросети для подготовки текстов, изображений, видео и инфографики и экономить на создании контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Курсы и гайды на образовательной платформе подходят как новичкам, так и профессионалам. Команда маркетплейса и эксперты доступно рассказывают всем желающим, как начать продавать, а опытным партнерам — как вести эффективный бизнес, выстраивать продвижение и развивать витрину магазина. Пройти целый курс займет у партнеров не более 2 часов, а прочитать гайд — около 30 минут. Количество образовательных материалов будет постоянно увеличиваться.

Один из них — гайд о том, как быстро сделать качественный контент о товарах с помощью ИИ. Он специально сделан так, чтобы поделиться с партнерами конкретными инструкциями и научить промптингу, чтобы они смогли делегировать часть задач по работе с контентом нейросетям. Продавцы научатся генерировать продающие тексты, быстро писать ответы на отзывы, визуализировать преимущества бренда и делать анимированные видео.

В конце октября 2025 г. «Яндекс Маркет» добавил в личный кабинет продавца «Маркет AI» — чат с помощником на основе искусственного интеллекта. Бета-версия «Маркет AI» уже умеет отвечать на вопросы про маркетплейс и анализировать продажи. Так, например, он подскажет, какой список документов понадобится для получения отметки «Оригинал» или как заказать пропуск на склад. Для этого «Маркет AI» найдет ответы в «Справке». А при анализе продаж он расскажет, как они шли за последний месяц, сравнит динамику с прошлым периодом, поделится выручкой по категориям или брендам, а также подготовит прогноз.

