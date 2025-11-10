Все турникеты в метро Екатеринбурга укомплектованы биометрическими терминалами «Сбера»

Жители и гости Екатеринбурга теперь могут оплатить проезд в метро улыбкой на любом турникете: все 9 станций и 103 турникета оборудованы терминалами «Сбера», которые принимают биометрическую оплату. Турникетный парк дооснащён в соответствии с требованиями 572-ФЗ — это стало возможным благодаря партнёрству «Сбера» и правительства Свердловской области.

Оплата улыбкой популярна в Екатеринбурге. В октябре проезд в метро таким образом оплатили 70 тыс. раз, с начала года — более 800 тыс. транзакций. Платёж проходит за несколько секунд, не нужно доставать банковскую карту или проездной. Система сканирует лицо и преобразует его в уникальный код, что

Биометрия «Сбера» работает в метро Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. В 2025 г. уже 1,2 млн поездок в подземном транспорте этих городов оплачены улыбкой.