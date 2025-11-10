CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Умный сервис на регпортале поможет получить в безвозмездное пользование подмосковное имущество

На портале госуслуг Подмосковья к оформлению заявления на получение муниципального имущества в безвозмездное пользование подключили сервис автоматического анализа объекта недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пользователю нужно просто ввести в онлайн-форме кадастровый номер, и сервис проанализирует объект недвижимости: есть ли действующий договор на имущество, проводятся ли сейчас сделки, имеются ли права у третьих лиц. Если обнаружатся основания для отказа, система сразу их укажет», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье получить муниципальное имущество в безвозмездное пользование могут государственные внебюджетные фонды, муниципальные и госучреждения, а также некоммерческие организации.

Подать заявление можно на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Государственное и муниципальное имущество».

Услуга предоставляется бесплатно в течение 11 рабочих дней. В случае положительного решения проект договора безвозмездного пользования имуществом поступит в личный кабинет заявителя. Подписать оригинал необходимо лично в МФЦ, выбранном при оформлении онлайн-заявления.

