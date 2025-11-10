От разрозненных систем к единой платформе: цифровая трансформация группы компаний «Смарт» при поддержке Sensu

Группа компаний «Смарт» завершила масштабный проект цифровой трансформации, направленный на объединение всех ключевых бизнес-процессов в единую систему управления на базе «1С:ERP». Реализацию проекта выполнила компания Sensu, входящая в Twiga CG. Об этом CNews сообщили представители Sensu.

Группа компаний «Смарт» — один из производителей снековой продукции в России, Европе и СНГ. С ростом бизнеса увеличивалась сложность процессов: десятки площадок, сотни поставщиков, отдельные учетные системы, ручные сверки данных. Чтобы сохранить управляемость и прозрачность, руководство компании решило создать единое цифровое пространство, где все процессы — от закупки сырья до реализации готовой продукции — контролируются из одного центра.

Цель — построить экосистему, а не просто внедрить ERP

Перед компанией стояли задачи: объединить в единой платформе управление закупками, логистикой, производством и продажами; обеспечить полную прослеживаемость сырья и готовой продукции; повысить прозрачность финансов и оперативность управленческой отчётности.

Для реализации проекта «Смарт» выбрала Sensu — интегратора с опытом комплексной автоматизации промышленных предприятий.

Как проходила работа

Проект стартовал 1 марта 2024 г., а уже 13 января 2025 г. система «1С:ERP» была введена в промышленную эксплуатацию.

Работы над проектом проходили поэтапно и включали полный цикл цифровой трансформации предприятия. На первом этапе команда провела глубокий анализ и реинжиниринг бизнес-процессов, определила узкие места и точки роста, а также разработала единые справочники и стандарты данных, которые легли в основу новой модели управления. Затем была построена современная архитектура информационной системы, в центре которой расположилась «1С:ERP» — как единое ядро, объединяющее все ключевые процессы компании.

Следующим шагом стала интеграция ERP с внешними и внутренними системами предприятия: MES, лабораторными решениями и государственной системой учета зерна (ФГИС «Зерно»). Для этого специалисты использовали событийный обмен на базе RabbitMQ, что обеспечило высокую скорость и надёжность передачи данных.

Завершающим этапом стало обучение пользователей и дистанционная стабилизация системы. Все сотрудники прошли поэтапное внедрение и освоение новых инструментов, а команда проекта обеспечила поддержку и контроль корректности работы системы полностью в онлайн-режиме.

Более 95% всех работ специалисты Sensu выполнили удаленно — редкий случай для промышленного проекта такого масштаба.

Результаты внедрения

Создана единая цифровая экосистема предприятия. Внедрены специализированные подсистемы для управления качеством, транспортом, логистикой ВЭД и лабораторией ОТК.

Эффект от проекта ощутим по всем направлениям: трудозатраты снизились на 25%; скорость обработки заказов выросла на 50%; оборачиваемость запасов увеличилась на 8%; управленческая отчетность теперь формируется на 20% быстрее.

Что сделало проект особенным

Удаленный формат внедрения доказал: даже крупные производственные компании могут проходить цифровую трансформацию без постоянного присутствия консультантов на площадках. Событийная архитектура интеграции обеспечила гибкость и масштабируемость решений, а собственные разработки Sensu расширили возможности типовой ERP до уровня комплексной управленческой платформы.