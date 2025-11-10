CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

От разрозненных систем к единой платформе: цифровая трансформация группы компаний «Смарт» при поддержке Sensu

Группа компаний «Смарт» завершила масштабный проект цифровой трансформации, направленный на объединение всех ключевых бизнес-процессов в единую систему управления на базе «1С:ERP». Реализацию проекта выполнила компания Sensu, входящая в Twiga CG. Об этом CNews сообщили представители Sensu.

Группа компаний «Смарт» — один из производителей снековой продукции в России, Европе и СНГ. С ростом бизнеса увеличивалась сложность процессов: десятки площадок, сотни поставщиков, отдельные учетные системы, ручные сверки данных. Чтобы сохранить управляемость и прозрачность, руководство компании решило создать единое цифровое пространство, где все процессы — от закупки сырья до реализации готовой продукции — контролируются из одного центра.

Цель — построить экосистему, а не просто внедрить ERP

Перед компанией стояли задачи: объединить в единой платформе управление закупками, логистикой, производством и продажами; обеспечить полную прослеживаемость сырья и готовой продукции; повысить прозрачность финансов и оперативность управленческой отчётности.

Для реализации проекта «Смарт» выбрала Sensu — интегратора с опытом комплексной автоматизации промышленных предприятий.

Как проходила работа

Проект стартовал 1 марта 2024 г., а уже 13 января 2025 г. система «1С:ERP» была введена в промышленную эксплуатацию.

Работы над проектом проходили поэтапно и включали полный цикл цифровой трансформации предприятия. На первом этапе команда провела глубокий анализ и реинжиниринг бизнес-процессов, определила узкие места и точки роста, а также разработала единые справочники и стандарты данных, которые легли в основу новой модели управления. Затем была построена современная архитектура информационной системы, в центре которой расположилась «1С:ERP» — как единое ядро, объединяющее все ключевые процессы компании.

Следующим шагом стала интеграция ERP с внешними и внутренними системами предприятия: MES, лабораторными решениями и государственной системой учета зерна (ФГИС «Зерно»). Для этого специалисты использовали событийный обмен на базе RabbitMQ, что обеспечило высокую скорость и надёжность передачи данных.

Завершающим этапом стало обучение пользователей и дистанционная стабилизация системы. Все сотрудники прошли поэтапное внедрение и освоение новых инструментов, а команда проекта обеспечила поддержку и контроль корректности работы системы полностью в онлайн-режиме.

Более 95% всех работ специалисты Sensu выполнили удаленно — редкий случай для промышленного проекта такого масштаба.

Результаты внедрения

Создана единая цифровая экосистема предприятия. Внедрены специализированные подсистемы для управления качеством, транспортом, логистикой ВЭД и лабораторией ОТК.

Эффект от проекта ощутим по всем направлениям: трудозатраты снизились на 25%; скорость обработки заказов выросла на 50%; оборачиваемость запасов увеличилась на 8%; управленческая отчетность теперь формируется на 20% быстрее.

Что сделало проект особенным

Удаленный формат внедрения доказал: даже крупные производственные компании могут проходить цифровую трансформацию без постоянного присутствия консультантов на площадках. Событийная архитектура интеграции обеспечила гибкость и масштабируемость решений, а собственные разработки Sensu расширили возможности типовой ERP до уровня комплексной управленческой платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/