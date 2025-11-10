CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НИИМА «Прогресс» запустил установочную серию геодезических изделий при господдержке

НИИМА «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») выпустил установочную серию ГНСС-приемников «Про-Гео». Разработка устройства выполнялась с использованием субсидии в соответствии с ПП-109. В ближайших планах компании – внесение устройства «Про-Гео» в государственный реестр средств измерений. Об этом CNews сообщили представители НИИМА «Прогресс».

Приемник является частью разрабатываемого комплекса точного позиционирования геодезического класса, предназначенного для геодезических, топографических, маркшейдерских и других работ, требующих определения координат объектов с субсантиметровой точностью. Устройство поддерживает работу со встроенной и внешней антеннами ГНСС. Для повышения точности координат решение интегрируется с дополнительными датчиками, а для обмена данными использует WiFi и Bluetooth.

Благодаря применению уникальных алгоритмов собственной разработки, точность позиционирования в режиме RTK (режим высокой точности в реальном времени) составляет: в плане — 8 мм+1 мм/км удаления от базовой станции; по высоте — 15 мм+1 мм/км.

При постобработке точность повышается до: 2,5 мм+1 мм/км в плане; 5 мм+1 мм/км по высоте.

Устройство работоспособно при температурах от −40 до +60 ∘C и имеет защиту IP67, что позволяет использовать его в сложных климатических условиях.

При этом в составе геодезического комплекса «Про-Гео» (с ПО и периферией) приемник демонстрирует максимальную эффективность. Он может работать как подвижное устройство для измерения координат, так и как базовая станция.

Разработка НИИМА «Прогресс» обеспечит российских специалистов надежным инструментом для геодезических измерений, снизив зависимость от импортных решений с ограниченной техподдержкой. Все этапы сборки, а также изготовление печатных плат и корпусных изделий локализованы на российских предприятиях.

В июле 2025 г. завершилось испытание опытных образцов приемника. К текущему моменту изготовлена установочная серия изделия, подтвердившая его готовность к серийному производству. После внесения приемника в государственный реестр средств измерений, геодезический комплекс будет выведен на рынок в полном составе.

