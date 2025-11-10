CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2

В Москве специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2. Управлять движением поездов здесь будет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний НПС.

В единый цифровой контур подключили 54 стрелки и 55 светофора. Диспетчерский персонал станции сможет дистанционно регулировать их работу, устанавливать маршруты поездов. Система позволит отслеживать все параметры оборудования и выявлять предотказные состояния.

Встроенная киберзащита предотвратит несанкционированный доступ к цифровой «начинке» – это особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

Царицыно – одна из 4 станций второго диаметра, которая оснащена отечественной «цифрой».

