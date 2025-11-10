CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Базис Недвижимость»: российские ИТ-разработки выходят на передовую рынка недвижимости

Фонд развития интернет инициатив зафиксировал взрывной рост отечественного ИТ-сектора. В исследовании по итогам 2024 г. приняли участие 162 компании с годовой выручкой от 100 до 250 млн руб., каждая из которых удвоила показатели по сравнению с 2023 г. Средний темп роста участников достиг 734% (против 371% годом ранее) — это отражает качественный сдвиг в структуре рынка.

Большинство быстрорастущих игроков работают в сегменте B2B (56%), где импортозамещение создает новые возможности. Корпоративные клиенты активно инвестируют в отечественные цифровые продукты, способные заменить зарубежные решения. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, средняя прибыльность компаний остается на уровне 32%, что подтверждает устойчивость бизнес моделей.

Сегодня многие стартапы превратились в полноценные ИТ-платформы. На примере компании «Базис Недвижимость» видно, как российские разработки помогают застройщикам цифровизировать стройку, становясь технологическим ядром современного девелопмента. Продукты компании объединяют весь цикл работы девелопера: от строительного контроля и взаимодействия с подрядчиками до внутренней приемки и цифровой передачи ключей.

«Сегодня PropTech переживает этап глубокой автоматизации внутренних процессов работы: проектирования, стройконтроля, продаж, заселения, отработки гарантийных обращений, электронного документооборота и многого другого. Наша главная задача как разработчиков — обеспечить возможность аналитики крупных массивов данных и контроля качества исполнения работ на каждом этапе, чтобы застройщики могли принимать более обоснованные решения, прогнозировать рыночные тенденции и эффективно оптимизировать процессы», — отметил CEO и основатель «Базис Недвижимость» Артем Глухих.

Рынок российской PropTech разработки стремительно укрепляется: отечественные компании формируют новый стандарт цифровизации отрасли, опираясь на реальный запрос рынка и поддержку государства.

