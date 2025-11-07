«Р7» представляет ИИ-ассистента для документов для использования в закрытом контуре компаний

Российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы и коммуникаций «Р7 офис» вывел на рынок новый продукт «Р7-Ассистент» — ИИ-инструменты, бесшовно интегрированные в продукты разработчика. Решение даст возможность корпоративным пользователям использовать искусственный интеллект в среде с высоким уровнем безопасности данных без их передачи во внешние сервисы и без приобретения подписки. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

«Р7-Ассистент» интегрирован в редакторы документов и предоставляет возможности для работы с текстом, среди которых интеллектуальная корректура, выделение ключевых мыслей, качественный перевод на различные языки и многое другое. Пользователю доступен режим открытого чата – полноценный диалоговый режим для решения любых задач, от генерации идей до написания текстов.

Помимо расширенных функций для работы с текстом в редакторах «Р7», которые уже доступны, в скором времени для заказчиков будет доступна генерация контента для презентаций и работа с данными в таблицах.

Для своей работы «Р7-Ассистент» требует развертывания серверной части на вычислительных мощностях заказчика. Решение может масштабироваться для крупных предприятий и отличается гибкостью – можно выбрать между различными ИИ-моделями. Также, перспективной опцией является возможность тонкой настройки ИИ-модели (fine-tuning) под конкретные запросы клиента. Решение предоставляет встроенные функции для разграничения прав доступа и аудита использования.

«Предлагая нашим клиентам ИИ-инструменты, мы даем бизнесу функциональные, а главное, безопасные средства для повышения продуктивности работы. «Р7-Ассистент» — наш стратегический шаг в сторону продвинутой автоматизации: мы делаем возможным использование прогрессивных возможностей современных ИИ-моделей, не лишая клиента полного контроля над данными, которые остаются внутри компании», — сказал руководитель департамента разработки АО «Р7» Геннадий Белинский.