Новинки «Битрикс24 Космос»: ИИ-агенты, BitrixGPT 5, «Аудио Задачи AI» и распознавание эмоций

«Битрикс24» представил одно из самых масштабных обновлений за всю историю компании. Искусственный интеллект — неотъемлемая коммуникаций, задач и автоматизации, отвечает за взаимодействие с внешними системами, а также распознает и эмоции в аудио и видео. «Битрикс24» становится полноценной платформой для работы с ИИ-агентами. В нее войдут набор встроенных ИИ-агентов, конструктор для создания собственных и MCP-Hub для управления внешними программами. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

ИИ-агенты в «Битрикс24»

Новый «Битрикс24» предлагает бизнесу ИИ-инструменты, способные увеличить производительность труда. Один из них — ИИ-агенты, программы с искусственным интеллектом, которые понимают цель, сами выбирают, как решить задачу, и достигают результата.

По умолчанию в новом релизе доступны три сценария работы с агентами: поиск по базе знаний, обучение и тестирование сотрудников и управление проектами.

Также пользователи смогут создавать свои сценарии в «Конструкторе ИИ-агентов».

Агент «Марта AI»: полноценный партнер в работе

В «Битрикс24» уже есть агент «Марта AI». Она отвечает на вопросы, помогает настраивать CRM. Пользователь может рассказать в голосовом сообщении, что ему нужно, а агент «Марта AI» уточнит детали и решит вопрос, используя задачи, календарь, CRM, структуру компании. В будущем агент «Марта AI» сможет подключаться и к внешним сервисам, используя протокол MCP — набор инструкций для искусственного интеллекта о том, что и как можно выполнить во внешней ИT-системе. Например, пользователь сможет связать агента с почтой Gmail и не проверять все письма самостоятельно. Будет достаточно в чате «Битрикс24» попросить агента найти нужную информацию.

Конструктор для создания ИИ-агентов

Конструктор для создания ИИ-агентов поможет без программирования автоматизировать процессы в CRM, задачах, бизнес-процессах и даже сторонних сервисах, которые команда использует в работе. В нем будут готовые элементы — ноды, из которых можно собрать логику бизнес-процесса и определить, в каком порядке идут этапы работы.

«Битрикс24» MCP-Hub

Управлять всеми внешними системами, которые пользователь подключил к «Битрикс24», можно будет в одном месте — MCP-Hub. Он позволяет: открывать доступ сотрудникам, которым нужно подключить сторонние инструменты; смотреть, с какими сервисами уже есть связь; отключать внешние программы от «Битрикс24».

Дополнительно в «Битрикс24» есть свой MCP-сервер, которые предоставляет инструкции для сторонних ИИ-агентов о том, что можно делать в «Битрикс24» и как.

BitrixGPT-5: новая версия ИИ-модели

Искусственный интеллект участвует во многих процессах «Битрикс24». Подобных сценариев будет еще больше — в их основе лежит размышляющая модель BitrixGPT 5.

BitrixGPT 5 отвечает быстро и качественно — на уровне популярных моделей от OpenAI, Google и Anthropic. При этом работает на собственном оборудовании компании в России.

В новом релизе пользователи получат неограниченное количество запросов к ИИ в «Битрикс24» по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс».

Задачи: ИИ и новый формат общения

В новом «Битрикс24» необязательно вручную создавать и описывать задачи текстом — это берет на себя ИИ.

Новинка релиза — «Аудио задачи AI». Теперь можно ставить задачи голосовым или видеосообщением в чате и быть уверенным, что договоренности не потеряются. BitrixGPT слушает голосовые и видеосообщения в чатах, и если распознает в них поручения, автоматически ставит задачи — описывает детали, назначает исполнителя и сроки.

Точно так же в задачу можно добавить и результаты ее выполнения, просто озвученные в чатах.

Изменилась и сама концепция работы с задачами. Главное обновление — отдельный чат для каждой задачи. В нем можно обсуждать детали, отвечать на вопросы, ставить реакции. Диалоги хранятся в мессенджере на отдельной вкладке — можно легко и быстро просмотреть десятки задач, обсудить важное и согласовать решения, не переходя в каждый проект.

Мессенджер: ИИ, эмоции, видеосообщения

Обновленный мессенджер «Битрикс24» позволяет пользователям не только обмениваться информацией в любом формате, а еще и делиться эмоциями, которых часто не хватает в рабочих коммуникациях.

Теперь в чатах можно записывать видеосообщения, звать на помощь BitrixGPT и чувствовать настрой коллег.

Сценариев работы стало больше: искусственный интеллект может выделять главное в групповых диалогах и разговорах 1-1, собирать резюме беседы и присоединяться к брейнштормам.

BitrixGPT сможет расшифровывать аудио и видеосообщения, распознавая эмоции пользователя и их изменение — это помогает более точно передавать контекст для тех, кто не смог прослушать сообщение.

Также в новом мессенджере появились папки для упорядочивания чатов, а пользователям стали доступны 42 реакции, стикерпаки от «Битрикс24» и возможность добавлять собственные наборы стикеров.

CRM AI: больше автоматизации

В обновленной CRM пользователи получат несколько новых возможностей. ИИ-агент в CRM организует повторные продажи. Он регулярно находит в клиентской базе людей, которые потенциально готовы купить товар еще раз, формирует новую заявку и оставляет менеджеру рекомендации.

Также BitrixGPT расшифровывает чат с клиентом и вносит данные в карточку сделки.

«Битрикс24 Синк AI»: внутренняя телефония компании

В «Синк AI» можно провести любую онлайн-встречу без лимита по времени: с коллегами или партнерами из других компаний, со смартфона или компьютера.

Помимо привычных функций видеосвязи в релизе появляется несколько новых опций: в отдельной вкладке хранится история звонков; записи звонков сохраняются в облаке для всех участников. Саму запись можно приостановить или даже удалить во время звонка. BitrixGPT Follow-up станет доступен не только для командных встреч, но и для звонков 1-1.

Обновленная двухфакторная аутентификация 2FA

В ответ на растущие требования к безопасности данных в новом «Битрикс24» двойная аутентификация становится обязательной для всех пользователей. Это мировой стандарт безопасности, который защищает от утечек данных.

Второй фактор входа — мобильное приложение, без доступа к нему злоумышленники не смогут проникнуть в систему, даже если узнают или подберут пароль.