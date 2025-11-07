На российском рынке представлен изогнутый ультраширокий монитор Acer Nitro XZ340CURW0

На российском рынке представлен изогнутый ультраширокий монитор Nitro XZ340CURW0, рассчитанный на геймеров, стримеров и создателей контента. Модель получила 34-дюймовую панель с разрешением UWQHD, высокой частотой обновления и фирменным набором технологий для защиты зрения. Новинка предлагает агрессивный дизайн, качественную цветопередачу и поддержку современных интерфейсов для подключения ПК и консолей. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Монитор Acer Nitro XZ340CURW0 подходит как для игрового сетапа, так и для работы с аудио и видео, стриминга и многозадачности. Устройство также оптимизировано для динамичных шутеров, киберспорта и современных AAA-проектов, обеспечивая плавное и чёткое изображение даже при высокой скорости действий на экране.

Основные характеристики Acer Nitro XZ340CURW0 — диагональ: 34”; тип матрицы: VA, изогнутая 1500R; разрешение: 3440 x 1440; частота обновления: 240 Гц; минимальная задержка: 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 250 кд/м²; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; подставка с регулировкой высоты и наклона; поддержка VESA 100 х 100 мм.

Монитор Acer Nitro XZ340CURW0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 24,93 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.