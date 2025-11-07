CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

На российском рынке представлен изогнутый ультраширокий монитор Acer Nitro XZ340CURW0

На российском рынке представлен изогнутый ультраширокий монитор Nitro XZ340CURW0, рассчитанный на геймеров, стримеров и создателей контента. Модель получила 34-дюймовую панель с разрешением UWQHD, высокой частотой обновления и фирменным набором технологий для защиты зрения. Новинка предлагает агрессивный дизайн, качественную цветопередачу и поддержку современных интерфейсов для подключения ПК и консолей. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Монитор Acer Nitro XZ340CURW0 подходит как для игрового сетапа, так и для работы с аудио и видео, стриминга и многозадачности. Устройство также оптимизировано для динамичных шутеров, киберспорта и современных AAA-проектов, обеспечивая плавное и чёткое изображение даже при высокой скорости действий на экране.

Основные характеристики Acer Nitro XZ340CURW0 — диагональ: 34”; тип матрицы: VA, изогнутая 1500R; разрешение: 3440 x 1440; частота обновления: 240 Гц; минимальная задержка: 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 250 кд/м²; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; подставка с регулировкой высоты и наклона; поддержка VESA 100 х 100 мм.

acer_nitro_700.jpg

Acer Nitro XZ340CURW0

Монитор Acer Nitro XZ340CURW0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 24,93 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/