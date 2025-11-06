Цифровая история Ямала: «Элар» завершил новый проект по созданию электронных архивов региона

Корпорация «Элар» завершила очередной проект по оцифровке документов для архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках работ были созданы электронные копии более 125 тыс. листов архивных документов муниципального архива администрации города Ноябрьска, которые загружены в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Проект стал частью масштабной программы цифровизации архивного наследия Ямала, которую регион в сотрудничестве с «Элар» реализует с 2012 г. Тогда компания создала первые электронные ресурсы на основе документов постоянного срока хранения. Сегодня работы продолжаются: в 2024-2025 гг. «Элар» системно расширяет единый цифровой фонд округа, подключая новые муниципальные архивы и обеспечивая современный доступ к управленческой и исторически значимой информации.

Оцифровка документов архива города Ноябрьска включала полный технологический цикл: подготовку, сканирование, контроль качества изображений, структурирование массивов по фондам и делам, а также загрузку данных в ГИС «Электронный архив ЯНАО». В состав фондов архива входят документы разных форматов - от А6 до А0, включая экземпляры на кальке, листы с угасающим текстом и материалы постоянного срока хранения.

Для точной передачи деталей и сохранности оригиналов использовалось профессиональные планетарные сканеры ЭЛАР, обеспечивающие бесконтактное сканирование с разрешением до 600 dpi. Системы холодного и LED-освещения, регулируемые книжные колыбели и программная настройка параметров позволили оцифровать даже хрупкие документы без риска повреждения. Все созданные электронные массивы прошли контроль качества перед загрузкой в государственную систему хранения.