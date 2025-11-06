Создан первый в России антропоморфный робот с ИИ. Воплощенный ИИ

В ноябре в Москве будет презентован антропоморфный робот с воплощенным ИИ. Это первый в стране робот, закрывающий три ключевые функции: передвижение, манипуляция предметами и коммуникация. Сам по себе робот будет работать целиком автономно. Он станет базой для платформы антропоморфной робототехники, над развитием которой будет работать «Новая Технологическая Коалиция». В ее состав входят компании Promobot, «Дабл Ю Экспо», «Айдол», «Корпорация роботов», а также четыре университета. Об этом CNews сообщили представители «Дабл Ю Экспо».

Ключевая особенность робота — полноценная коммуникация с человеком за счёт мимики и «эмпатического» поведения. При создании особое внимание уделено развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги.

Робот обучался на собранных датасетах. В основе — собственная архитектура программно-аппаратного стека, которая позволяет роботу самообучаться при взаимодействии с внешней средой. Вся обработка информации выполняется «на борту», без задействования внешних серверов. Благодаря этому робот бесперебойно работает офлайн.

В датасеты для обучения вошли данные работы по захвату и перемещению предметов, показания с внешних измеряемых и базовых условий, вес и масса, показания всех датчиков, видеокартинки с камер и ее распознавания. При функционировании робота собирается датасет на запущенном реальном роботе и уже потом сравнивается с поведением в идеальной среде – симуляции.

Алексей Южаков, лидер «Новой Технологической Коалиции», основатель и председатель совета директоров «Промобот»: «Сейчас антропоморфную робототехнику интенсивнее всего развивают две страны — США и Китай. Россия может занять в этой гонке свою нишу. На взгляд Новой Технологической Коалиции эта ниша — создание универсальной антропоморфной платформы. Решающим для универсальности становится третий столп — помимо движения и манипуляции — коммуникация: понимание речи, адресный диалог, мимика и эмпатия. Робот, которого мы представим, — полноценный коммуникатор с офлайн-обработкой информации и основа для такой платформы. Подобные роботы смогут уверенно работать на заводе, в логистике и в сервисе — в банке, аэропорту или любом публичном пространстве».

Владимир Витухин, генеральный директор «Айдол»: «Мы стоим на пороге новой эпохи, где воплощенный, или телесный, искусственный интеллект выходит в реальный мир. Такие роботы учатся не по инструкциям и алгоритмам, а через действие и обратную связь от внешней среды — как ребенок, который делает шаги, падает, снова пробует и постепенно понимает устройство мира. Для обучения моделей и отладки используются собственные серверные мощности в Москве и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в России. Мы давно исследуем динамическую стабилизацию шагающих платформ и самообучение в реальной среде - не просто “держать центр масс”, а добиваться гибкого поведения, где каждая удачная попытка вознаграждается, а ошибка превращается в знание. Нам удалось собрать сильную команду российских и зарубежных специалистов со всего мира, и сегодня мы уверенно представляем одну из сильнейших экспертиз в этом направлении».

Робот станет основой для платформы универсальной антропоморфной робототехники, над развитием которой будет работать «Новая Технологическая коалиция». Среди ее участников компании «Промобот», «Дабл ю экспо», «Айдол», «Корпорация робото»в, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ (КАИ), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Каждый член коалиции внесет собственный вклад компетенциями и инвестициями в развитие платформы. Коалиция открыта для новых участников и партнеров.

Для основы и базы робота использовались решения компании «Айдол», производством занимались различные подрядчики по всей России, в том числе центр коллективного пользования ФЦ БАС в Московском кластере. «Промобот» создавал кожу и глаза робота.