CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Резидент «Сколково» и «В2-Групп» модернизировали систему управления транспортной логистикой

Резидент «Сколково» SoftMediaLab (SML) совместно с системным интегратором «В2-Групп» завершил проект перевода промышленной системы диспетчеризации карьерного транспорта с монолитной архитектуры на микросервисы для горнодобывающей отрасли. Компания выполнила полную переработку ядра продукта, позволившую устранить технологические ограничения и подготовить платформу к дальнейшему развитию. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Предыдущее решение уже не справлялось с растущими нагрузками и требованиями предприятий. Дополнительным вызовом стали санкционные ограничения — в старой версии использовались технологии, попавшие под запрет. В рамках программы импортозамещения требовалось полностью обновить технологическую базу и перейти на современную архитектуру, обеспечивающую масштабируемость, отказоустойчивость и независимость от зарубежных решений.

Результатом работ стала отказоустойчивая система, которую можно масштабировать и адаптировать под нужды заказчиков. Использование Low-code-платформы позволило ускорить внедрение и упростить дальнейшую поддержку.

«Технологии управления производственными процессами являются одними из приоритетных для Центра цифровых технологий «Сколково». Проект создания и развития системы функционального планирования транспортной логистики очень важен для экосистемы «Сколково», т. к. демонстрирует потенциал отечественных технологий и инноваций для промышленности в условиях санкций и ограничений импорта», – отметил Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

По словам технического директора SML Максима Горшкова, в проекте одновременно были задействованы порядка 11 специалистов: тимлиды, аналитики, разработчики, QA-инженеры и продакт-менеджер. «Мы распределили ответственность между тимлидами — это позволило держать высокий темп без потери качества и сократить количество итераций правок. Такой подход обеспечил контроль кода и производительности на каждом этапе», — сказал он.

Новая система управляет парком карьерных самосвалов в режиме реального времени, собирает и анализирует телеметрию — от уровня топлива и веса перевозимого груза до простоев и маршрутов. Если техника теряет связь, данные сохраняются локально и автоматически передаются при восстановлении соединения. Встроенный журнал диагностики отслеживает задержки передачи и обработки данных по каждому транспортному средству, сигнализируя о возможных отклонениях.

Обновленная система уже внедрена на промышленных площадках и демонстрирует стабильную работу при высокой нагрузке. Диспетчеры и инженеры получают актуальные данные о положении и состоянии техники, могут гибко развивать систему: добавлять новые функции без остановки работы и подбирать оптимальный технологический стек для отдельных модулей. Специалисты могут анализировать рейсы и простои, планировать сменные задания и формировать детализированные отчеты. Использование Kafka в качестве шины данных обеспечивает обработку больших потоков телеметрии с минимальными задержками, что особенно важно для диспетчеризации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/