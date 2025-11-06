Резидент «Сколково» и «В2-Групп» модернизировали систему управления транспортной логистикой

Резидент «Сколково» SoftMediaLab (SML) совместно с системным интегратором «В2-Групп» завершил проект перевода промышленной системы диспетчеризации карьерного транспорта с монолитной архитектуры на микросервисы для горнодобывающей отрасли. Компания выполнила полную переработку ядра продукта, позволившую устранить технологические ограничения и подготовить платформу к дальнейшему развитию. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Предыдущее решение уже не справлялось с растущими нагрузками и требованиями предприятий. Дополнительным вызовом стали санкционные ограничения — в старой версии использовались технологии, попавшие под запрет. В рамках программы импортозамещения требовалось полностью обновить технологическую базу и перейти на современную архитектуру, обеспечивающую масштабируемость, отказоустойчивость и независимость от зарубежных решений.

Результатом работ стала отказоустойчивая система, которую можно масштабировать и адаптировать под нужды заказчиков. Использование Low-code-платформы позволило ускорить внедрение и упростить дальнейшую поддержку.

«Технологии управления производственными процессами являются одними из приоритетных для Центра цифровых технологий «Сколково». Проект создания и развития системы функционального планирования транспортной логистики очень важен для экосистемы «Сколково», т. к. демонстрирует потенциал отечественных технологий и инноваций для промышленности в условиях санкций и ограничений импорта», – отметил Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

По словам технического директора SML Максима Горшкова, в проекте одновременно были задействованы порядка 11 специалистов: тимлиды, аналитики, разработчики, QA-инженеры и продакт-менеджер. «Мы распределили ответственность между тимлидами — это позволило держать высокий темп без потери качества и сократить количество итераций правок. Такой подход обеспечил контроль кода и производительности на каждом этапе», — сказал он.

Новая система управляет парком карьерных самосвалов в режиме реального времени, собирает и анализирует телеметрию — от уровня топлива и веса перевозимого груза до простоев и маршрутов. Если техника теряет связь, данные сохраняются локально и автоматически передаются при восстановлении соединения. Встроенный журнал диагностики отслеживает задержки передачи и обработки данных по каждому транспортному средству, сигнализируя о возможных отклонениях.

Обновленная система уже внедрена на промышленных площадках и демонстрирует стабильную работу при высокой нагрузке. Диспетчеры и инженеры получают актуальные данные о положении и состоянии техники, могут гибко развивать систему: добавлять новые функции без остановки работы и подбирать оптимальный технологический стек для отдельных модулей. Специалисты могут анализировать рейсы и простои, планировать сменные задания и формировать детализированные отчеты. Использование Kafka в качестве шины данных обеспечивает обработку больших потоков телеметрии с минимальными задержками, что особенно важно для диспетчеризации.