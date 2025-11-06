CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Репропарк» выбрал мониторы «Гигант» для производственных задач

ГК «Репропарк», российский репроцентр и производитель флексографских форм, объявляет о внедрении линейки профессиональных мониторов «Гигант» G-View27 Repro Edition в ключевые рабочие процессы. Решение принято по итогам многоэтапного тестирования, в ходе которого мониторы подтвердили соответствие строгим требованиям к точности цветопередачи, стабильности изображения и эргономике рабочего пространства. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант».

«Гигант» G-View27 Repro Edition создан как универсальное профессиональное решение и сочетает в себе UHD-разрешение 3840×2160, охват цветовых пространств DCI-P3 99% и Adobe RGB 99%, точность цветопередачи ΔE<2 и IPS-матрицу с технологией FRC, обеспечивающей плавные градиенты уровня 10 бит. Использование подсветки MiniLED с 576 зонами локального затемнения обеспечивает высокую контрастность и равномерность по всей поверхности экрана — критичный параметр для задач в области цветокоррекции и допечатной подготовки.

Дополнительным плюсом стало то, что «Гигант» G-View27 Repro Edition — российская разработка, что позволяет обеспечить прозрачность технической поддержки и устойчивость поставок.

«Мы давно искали профессиональный монитор, которому можно доверить критически важный этап — визуальный контроль перед печатью. После сравнительного тестирования нескольких решений мы выбрали «Гигант» G-View27 Repro Edition, потому что он сочетает точность, равномерность подсветки, предсказуемое цветовое поведение и инженерную продуманность. Для нас важно не просто качество изображения, а стабильность результата на протяжении всего производственного процесса. Этот монитор органично вписался в нашу инфраструктуру и позволил повысить уверенность специалистов в каждом принятом цветовом решении», — отметил представитель ГК «Репропарк» Андрей Кузнецов.

В «Гигант Комплексные системы» подчеркивают, что сотрудничество с профессиональными отраслевыми лидерами стало частью стратегии развития продуктовой линейки. При создании «Гигант» G-View27 Repro Edition компания ориентировалась на реальные задачи специалистов, для которых визуальная точность является рабочим инструментом, а не маркетинговым параметром. Инженерная команда провела исследования технологий матриц и подсветки, протестировала десятки аппаратных конфигураций и выбрала решение, способное конкурировать в сегменте профессионального использования.

«Мы изначально проектировали монитор не как потребительский продукт, а как инструмент для тех, кто работает с цветом и деталями ежедневно. В диалоге с профессиональными заказчиками мы получили подтверждение: рынок нуждается в премиальном решении, которое не будет уступать мировым брендам по качеству изображения и надежности. Внедрение G-View27 Repro Edition в “Репропарке” — лучший показатель того, что инженерный подход и внимание к деталям действительно дают результат. Для нас это не просто поставка оборудования, а развитие долгосрочного партнерства, основанного на технологическом доверии», — отметил Сергей Семикин, генеральный директор компании «Гигант Комплексные системы».

