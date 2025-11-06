«Рекламная сеть Яндекса» запускает ИИ-инструменты для партнеров

«Рекламная сеть Яндекса» внедряет новые инструменты на базе искусственного интеллекта для своих партнеров. Вместе они сократят время на рутинные задачи и помогут повысить эффективность монетизации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Добавится новый сценарий взаимодействия с сервисом: не только через привычный интерфейс, но и через диалог с ИИ-помощником.

Инструмент «Автоматическая расстановка» упростит размещение рекламных блоков, а «Нейродизайн» поможет адаптировать их под стиль сайта.

Инструменты работают на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads — совокупности генеративных нейросетей Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

ИИ-помощник

ИИ-помощник расскажет о работе в «Рекламной сети Яндекса», проанализирует площадки и подготовит рекомендации для повышения эффективности монетизации. Например, подскажет, какие типы рекламных кампаний стоит добавить в блоки, и укажет, какие параметры можно оптимизировать. У пользователя будет возможность не выходя из чата сразу применить эти рекомендации.

Ранее партнеры искали решения самостоятельно в «Справке» либо обращались в поддержку РСЯ. С ИИ-помощником появляется дополнительная возможность просто задать вопрос в чате и получить ответ с нужной информацией в одном месте.

Нейродизайн

Искусственный интеллект будет анализировать внешний вид страницы сайта и предлагать такое оформление объявлений, которое органично впишется в его визуальный облик.

Пользователь сам сможет доработать дизайн даже без навыков программирования, просто общаясь с ИИ-помощником в чате. Например, попросить изменить расположение, цвета и размер элементов объявления.

Дизайн объявлений — один из важнейших факторов, влияющих на доход партнера. Органично вписанное в контент объявление лучше воспринимается пользователями, а значит, повышает конверсионность трафика.

Инструмент станет доступен до конца года всем сайтам партнеров РСЯ (в баннерных блоках с 10 тыс. показов в день).

Автоматическая расстановка рекламы

Добавлять блоки на сайты станет легче и быстрее. Необязательно глубоко изучать техническую документацию, создавать вручную несколько типов блоков и самостоятельно анализировать поведение пользователей.

С автоматической расстановкой блоков алгоритмы сами проанализируют сайт и его содержание. Подберут оптимальные места, форматы и количество блоков для любых текстов — от коротких до лонгридов. Блоки подстроятся под экраны любого размера — от мобильных до десктопов. И все это настраивается автоматически.

ИИ-помощник в Adfox

ИИ-помощник в Adfox ответит на вопросы, связанные с функционалом платформы. Например он расскажет, что находится в личном кабинете, как запустить рекламу или какие есть виды отчетов. Упростит диагностику ошибок в настройках кампаний и баннеров, и вместе с этим — поиск и устранение причин, по которым нет показов. Укажет на конкурирующие компании, ограничение частоты показов и скорости выполнения кампании. Даст рекомендации по изменению настроек. Спрогнозирует, достаточно ли трафика для выполнения плана.