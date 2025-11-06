CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen

Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по цифровой трансформации клиентского сервиса для строительного торгового дома (СТД) «Петрович», основой которого стала платформа Naumen Contact Center и дополнительные интеграционные решения к ней. Об этом CNews сообщили представители «Обит» .

СТД «Петрович», федеральный ритейлер строительных и отделочных материалов, нуждался в централизованном контроле клиентских коммуникаций. Основой для построения единого сервиса стало внедрение платформы Naumen Contact Center. Для адаптации решения под внутренние процессы разработаны дополнительные интеграционные решения с целью автоматизации обработки многоканальных обращений, получения сквозной аналитики по всем каналам коммуникации и направлений деятельности компании, интеграции с CRM и другими системами. В рамках проекта специалисты «Обит» внедрили целый комплекс решений. Контактный центр был интегрирован с сайтом компании, CRM-системами Bitrix24 и Simple One, собственной разработкой компании под названием «Пикассо» для создания заказов, а также другими системами, что обеспечило централизованный и сквозной учет всех взаимодействий с клиентами.

Для формирования сквозной аналитики специалисты «Обит» модернизировали дашборды, которые в реальном времени показывают ключевые показатели, что позволило более эффективно анализировать и управлять потоками обращений и минимизировать простои в ожидании клиентов. Также был разработан ряд автоматизированных функций для повышения скорости обработки обращений в чатах и телефонии. В частности, реализован автоматический контроль времени с момента последнего сообщения клиента, а также настроена система автоматической переадресации обращений с первой линии поддержки на следующие уровни в зависимости от контекста обращения.

В результате внедрения голосового бота Naumen Erudite Voiceout для опросов клиентов СТД «Петрович» удалось достичь роста показателя эффективности процесса измерения клиентского сервиса. Конверсия (доля откликов) до реализации проекта находилась на уровне около 20%. После перехода на решение Naumen и доработок проекта конверсия в прохождение опроса выросла до 40%. При этом команда контакт-центра продолжает системно работать над повышением качества обслуживания — в том числе через обучение сотрудников и улучшение клиентского пути.

«Мы стремились создать решение, которое не только автоматизирует, но и качественно улучшит коммуникацию с клиентом на всех этапах взаимодействия. Этот проект — яркий пример того, как цифровые технологии трансформируют сервис и делают его максимально эффективным и клиентоориентированным», — сказал Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».

«Контакт-центр СТД «Петрович», работающий на продуктах Naumen, делает значимый вклад в генерацию продаж и выручки компании, а качественный сервис и бесшовный клиентский опыт сегодня во многом определяют лояльность клиента, его возвращения в компанию за новыми покупками», — сказал Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/