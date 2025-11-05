«Турбо Облако» выступит на CNews Forum 2025 с докладом о демократизации ИИ

Компания «Турбо Облако» примет участие в 18-м ежегодном CNews Forum 2025 — одной из ключевых отраслевых площадок, определяющих векторы развития информационных технологий в России. Мероприятие соберет представителей бизнеса, государственного сектора и технологических компаний для обсуждения будущего цифровой трансформации экономики.

Директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако» Михаил Соколов выступит в стратегической секции «ИИ и большие данные» с докладом «Сложность vs. Доступность: Как облако демократизирует искусственный интеллект». Его выступление будет содержать комплексный анализ рынка искусственного интеллекта, включая актуальные тренды и основные барьеры, с которыми сталкиваются компании при внедрении ИИ-решений.

В рамках доклада будут подробно рассмотрены практические аспекты использования AIaaS (Artificial Intelligence as a Service), включая конкретные сценарии применения облачных ИИ-сервисов в различных отраслях. Особое внимание будет уделено вызовам географической распределенности инфраструктуры и способам их преодоления.

Михаил Соколов представит систематизированный обзор вариативности облачных сервисов для бизнеса, помогающий компаниям ориентироваться в выборе оптимальных решений. Завершится выступление прогнозом перспективных ИИ-сервисов, которые будут востребованы рынком в 2026 г.

Участие «Турбо Облако» в форуме подчеркивает роль компании как стратегического партнера для бизнеса в области внедрения передовых облачных и ИИ-технологий. Выступление эксперта компании предложит участникам рынка практические ориентиры для построения эффективной ИИ-стратегии на ближайшие годы.

«Турбо Облако» — публичная облачная платформа в составе коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», которая помогает бизнесу работать в режиме максимальной скорости. Компания предлагает свыше 50 сервисов: от виртуальной инфраструктуры и контейнерных платформ до готовых решений для хранения и обработки данных.

Облачная платформа «Турбо Облако» является отдельным брендом «РТК-ЦОД», развернута более чем на 20 площадках в пяти федеральных округах и обеспечивает клиентам надежность уровня Tier III. В облаке доступно более 500 тыс. виртуальных процессоров, включая GPU последнего поколения.