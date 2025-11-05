«Таджеро» автоматизировала склад с помощью Axelot WMS

Завершился первый проект внедрения Axelot WMS в Таджикистане – автоматизирован склад дистрибьютора продуктов питания и бытовой химии в Таджикистане. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

«Таджеро» – дистрибьютор продуктов питания и бытовой химии в Таджикистане, поставляющий товары мировых брендов в более чем 6,1 тыс. торговых точек по всей стране, и поэтому цифровизация логистики является для компании стратегически значимым шагом.

Объектом автоматизации стал центральный склад «Таджеро» в Душанбе площадью 3 тыс. кв.м. Руководство поставило перед экспертами Axelot задачу максимально автоматизировать процессы принятия решений на складе, чтобы свести к минимуму влияние человеческого фактора на процессы и повысить общую эффективность работы склада.

Этот проект открыл для «Таджеро» новые возможности в масштабировании бизнеса и повышении качества обслуживания своих клиентов, а для Axelot стал важной точкой роста на рынке Центральной Азии.