«Роса» представила обновление «Роса Мобайл 2.2» с улучшенной камерой, ускоренной работой Android-приложений и увеличенной автономностью работы для «Р-Фон» и «Р-Таб»

НТЦ ИТ «Роса», разработчик отечественных операционных систем, объявила о выпуске крупного обновления «Роса Мобайл 2.2» для смартфона «Р-Фон» и планшета «Р-Таб». Новая версия операционной системы повышает скорость, стабильность и удобство повседневного использования устройств за счет значительной оптимизации ключевых компонентов, улучшения камеры и добавления новых интеллектуальных функций.

В обновлении 2.2 команда инженеров сосредоточилась на пользовательском опыте, сделав систему более отзывчивой и интуитивно понятной.

Устройства стали работать быстрее и дольше держать заряд. Приложения теперь запускаются практически мгновенно, а переключение между ними происходит плавно, благодаря глубокой оптимизации производительности при многозадачной работе.

Смартфон теперь дольше работает без подзарядки, особенно в зонах со слабым сигналом сети, за счет реализованного режима энергосбережения модема. Общая стабильность системы была повышена путем отладки и стабилизации ее ключевых компонентов, что минимизирует вероятность сбоев.

Камера в «Роса Мобайл 2.2» стала интеллектуальнее и надежнее. Камера больше не зависает, так как были устранены ошибки при переключении между режимами фото и видео. Также улучшена функция считывания QR-кодов для быстрого доступа к информации.

Просмотр и организация отснятых материалов стали удобнее: система корректно сортирует фото и видео в галерее и стабильно обрабатывает короткие ролики благодаря исправлениям в работе с медиафайлами.

«Роса Эмулятор» — технология для запуска привычных Android-приложений в безопасной среде «Роса Мобайл», стал значительно эффективнее. Привычные приложения теперь запускаются гораздо быстрее благодаря ускорению первичной загрузки эмулятора.

Процесс стал более гладким: при старте больше не появляется лишний экран «Запуск телефона», а установка приложений из RuStore теперь происходит в одно касание, поскольку система перестала запрашивать дополнительные разрешения.

Обновление 2.2 привносит множество небольших, но важных улучшений: простой обмен контактами: появилась возможность добавлять новые контакты или объединять существующие посредством сканирования QR-кода; гибкое подключение к Wi-Fi: Реализовано подключение к беспроводным сетям по QR-коду, а также добавлена возможность задавать статический IP-адрес вручную; умный ввод текста: Ввод текста стал точнее благодаря системным автоподсказкам, проверке орфографии и улучшенному поведению клавиатуры.

Ключевые исправления, повышающие стабильность: надежность рабочего стола: Устранена ошибка, которая могла приводить к исчезновению иконок с рабочего стола после перезагрузки устройства; корректная работа точки доступа: Решена проблема, из-за которой точка доступа Wi-Fi могла быть не видна другим устройствам; стабильная работа с Bluetooth-гарнитурами: Исправлена ошибка, при которой звук во время разговора одновременно выводился в гарнитуру и динамик смартфона.

«В этом обновлении мы сосредоточились на том, что пользователи ценят больше всего — на скорости и стабильности. Мы внимательно изучили отзывы наших пользователей. Версия 2.2 — это наш прямой ответ на их запросы по улучшению камеры и скорости работы эмулятора. Наша цель — сделать так, чтобы «Р-Фон» был не просто безопасным отечественным устройством, но и по-настоящему комфортным инструментом для ежедневных задач», — отметил Юрий Сорочкин, руководитель отдела разработки мобильной ОС НТЦ ИТ «Роса».

Обновление «Роса Мобайл 2.2» уже доступно для установки на всех устройствах «Р-Фон» и «Р-Таб» через системное меню «Обновление системы».