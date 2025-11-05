CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Норбит» внедрила CRM-систему для «Кыргызтелекома»

Компания «Норбит» запустила CRM-систему на базе «Битрикс24» для «Кыргызтелекома», национального оператора связи Киргизии. Новая платформа позволит цифровизировать и ускорить взаимодействие компании с клиентами, а также повысит уровень их удовлетворенности и лояльности.

В рамках проекта эксперты «Норбит» помогли подобрать оптимальное решение, провели ИТ-аудит, настроили максимально соответствующий задачам и специфике организации функционал. Реализация шла поэтапно, с гибкой адаптацией к новым требованиям.

Для специалистов «Кыргызтелекома» были созданы автоматизированные бизнес-процессы, теперь они могут отслеживать их исполнение на всех этапах взаимодействия с абонентом и быстро реагировать на запросы. CRM была интегрирована с колл-центром и внутренними биллинг-системами, где содержится информация о балансе абонента и его тарифном плане, а также происходит обмен данными между ключевыми отделами взаимодействия с клиентами. Это существенно ускоряет согласование и заключение договоров.

Для пользователей системы было организовано обучение, что позволило быстро адаптироваться к работе с новой платформой, максимизировать её возможности и эффекты от внедрения. В ближайших планах компании — расширение функционала CRM и дальнейшая автоматизация ключевых направлений деятельности в рамках цифровой трансформации.

Улугбек Ахметов, коммерческий директор «Кыргызтелекома», сказал: «Внедрение CRM при поддержке команды «Норбит» стало важным этапом нашей цифровой трансформации. Система помогает нам лучше понимать потребности клиентов, повышать качество обслуживания и формировать персонализированный подход. Это инвестиция в сервис, аналитику и развитие, которые укрепляют лидерские позиции «Кыргызтелеком» на рынке связи».

Елизавета Меледина, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметила: «Мы реализовали множество успешных кейсов в странах СНГ, но именно для телеком-отрасли этот проект на базе «Битрикс» стал первым. Нам необходимо было организовать основной процесс таким образом, чтобы вся огромная и сложная работа компании была незаметна для клиента. Для этого все активности должны быть точными и выверенными, коммуникации – прозрачными, а зоны ответственности – четко определены. Благодаря слаженной команде и вовлечению коллег из «Кыргызтелеком» у нас все получилось. Уверена, этот опыт точно пригодится в нашей дальнейшей практике».

