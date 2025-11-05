«Инферит ОС» и «Эдельвейс» разработают промышленный компьютер на процессоре «Эльбрус 2С3»

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и дизайн-центр российских электронных систем «Эдельвейс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевой задачей альянса станет разработка и вывод на рынок линейки защищенных промышленных компьютеров на отечественном процессоре «Эльбрус 2С3» под управлением операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС».

Новые промышленные компьютеры будут предназначены для применения в системах АСУ ТП и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решение будет отвечать строжайшим требованиям безопасности, надежности и устойчивости к работе в тяжелых промышленных условиях. Для создания ПАК разработчики «Инферит ОС» создадут отдельный дистрибутив, адаптированный для работы на процессоре «Эльбрус 2С3».

ОС «МСВСфера» представляет собой высоконадежную российскую операционную систему на базе ядра Linux, предназначенную для построения защищенной информационной инфраструктуры. Система входит в реестр отечественного ПО, отдельные редакции сертифицированы ФСТЭК России, что гарантирует соответствие строгим требованиям безопасности.

«Сочетание аппаратных разработок на “Эльбрусе” с нашей операционной системой создает уникальное по уровню защищенности и надежности решение для самых ответственных задач промышленности и госсектора. Уверена, наше партнерство внесет значимый вклад в укрепление технологического суверенитета России», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Стратегическое партнерство с “Инферит ОС” позволит создать полностью отечественный программно-аппаратный комплекс, который обеспечит критически важные отрасли безопасным и производительным решением», — отметила Елена Северина, заместитель директора по развитию бизнеса «Эдельвейс».

Ранее «Инферит ОС» и «Эдельвейс» успешно провели тестирование на совместимость промышленного ПК на базе процессора «Байкал-М» и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Панельный ПК «Байкал-М» обладает расширенным набором стандартных и промышленных интерфейсов и подходит для работы системных интеграторов, компаний ТЭК, производственных и транспортных предприятий, госорганизаций.