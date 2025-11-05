CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Инферит ОС» и «Эдельвейс» разработают промышленный компьютер на процессоре «Эльбрус 2С3»

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и дизайн-центр российских электронных систем «Эдельвейс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевой задачей альянса станет разработка и вывод на рынок линейки защищенных промышленных компьютеров на отечественном процессоре «Эльбрус 2С3» под управлением операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС».

Новые промышленные компьютеры будут предназначены для применения в системах АСУ ТП и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решение будет отвечать строжайшим требованиям безопасности, надежности и устойчивости к работе в тяжелых промышленных условиях. Для создания ПАК разработчики «Инферит ОС» создадут отдельный дистрибутив, адаптированный для работы на процессоре «Эльбрус 2С3».

ОС «МСВСфера» представляет собой высоконадежную российскую операционную систему на базе ядра Linux, предназначенную для построения защищенной информационной инфраструктуры. Система входит в реестр отечественного ПО, отдельные редакции сертифицированы ФСТЭК России, что гарантирует соответствие строгим требованиям безопасности.

«Сочетание аппаратных разработок на “Эльбрусе” с нашей операционной системой создает уникальное по уровню защищенности и надежности решение для самых ответственных задач промышленности и госсектора. Уверена, наше партнерство внесет значимый вклад в укрепление технологического суверенитета России», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Стратегическое партнерство с “Инферит ОС” позволит создать полностью отечественный программно-аппаратный комплекс, который обеспечит критически важные отрасли безопасным и производительным решением», — отметила Елена Северина, заместитель директора по развитию бизнеса «Эдельвейс».

Ранее «Инферит ОС» и «Эдельвейс» успешно провели тестирование на совместимость промышленного ПК на базе процессора «Байкал-М» и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Панельный ПК «Байкал-М» обладает расширенным набором стандартных и промышленных интерфейсов и подходит для работы системных интеграторов, компаний ТЭК, производственных и транспортных предприятий, госорганизаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/