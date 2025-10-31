«Сомерс» помогла банку из топ-20 автоматизировать процесс инкассации

«Сомерс» (ГК Softline) автоматизировала для кредитной организации из топ-20 рейтинга банков России процесс инкассации, поставив компактные автоматизированные депозитные машины (мини-АДМ) под управлением POS-терминалов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты разработали терминальное ПО, которое позволяет управлять инкассацией и внесением наличных на АДМ. С помощью этих компактных устройств кассиры АЗС смогут практически мгновенно вносить выручку на расчетный счет предприятия прямо в торговом зале. Это позволит банку оптимизировать и упростить инкассацию и сократить расходы на нее, в особенности из труднодоступных точек. Торгово-сервисные предприятия, в свою очередь, смогут оценить повышение безопасности банковских операций, оптимизацию стоимости инкассации, а также увеличение скорости оборачиваемости капитала.

По основным финансовым показателям банк-клиент входит в число лидеров российского финансового рынка и стремится к оптимизации своих бизнес-процессов, в том числе связанных с наличным расчетом, который по-прежнему актуален. Классическая инкассация при этом сопряжена со значительными операционными и временными затратами. Поэтому банк был заинтересован в использовании компактных АДМ, управляемых POS-терминалами.

Одним из требований клиента было наличие российского программного обеспечения в основе функционирования устройств. С этой задачей клиент обратился к специалистам «Сомерс». В результате команда предложила заказчику протестировать мини-АДМ, представляющие собой «сейф», подключенный к стационарному платежному POS-терминалу. Аппаратная часть АДМ («сейф») производится компанией «ПринтТрейд», а ПО для POS-терминалов разработано «Сомерс» и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, а также имеет сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS. Мини-АДМ проверяют подлинность принятых наличных, обеспечивая их надежное хранение, при этом не занимают много места.

«Основная идея устройств в том, что в зале любой торговой точки по факту возникает касса банка. Кассир сдает наличные сразу в “банк”, не покидая свое рабочее место. После депонирования в АДМ наличная выручка сразу зачисляется на расчетный счет, что ускоряет оборачиваемость. Использование мини-АДМ позволяет банку оптимизировать затраты на инкассацию, облегчая и ускоряя этот процесс. Сейчас мини-АДМ использует более сотни заправок федеральной сети АЗС, это партнеры нашего банка-клиента. Нам было важно, чтобы кредитная организация получила продукт, который отвечает всем ее требованиям. Поэтому для банка мы дорабатывали программную часть с учетом пожеланий: модуль мониторинга АДМ был адаптирован под форматы отчетов банка; была реализована возможность отправки онлайн сообщений о критических статусах работы системы», — сказал Александр Шпет, основатель «Сомерс».

«Устанавливая компактные автоматические депозитарные машины, клиент получает своего рода “филиал” банка на рабочем месте кассира в торговом зале или в офисе. Это позволяет повысить производительность работников, освободив их от пересчета и сдачи наличной выручки. Благодаря компактным размерам и весу, устройства легко интегрируются в торговых залах АЗС и сокращают расходы на инкассацию из труднодоступных мест, уменьшив ее частоту до трех раз в сравнении с классическим способом. С помощью мини-АДМ можно будет производить не только инкассацию выручки, но и прием оплаты за товары и услуги в любой форме (наличными, картой, СБП)», — отметил Алексей Безденежных, генеральный директор компании-производителя АДМ «ПринтТрейд».

В устройствах реализована возможность интеграции с товароучетными системами, что позволяет проводить их бесшовную настройку и не менять привычные кассиру процессы. Эксперты «Сомерс» уже запланировали дальнейшее совершенствование функциональных возможностей мини-АДМ с учетом стратегии развития национальной платежной системы, потребностей клиентов и особенностей работы в ритейле.