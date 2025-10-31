CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МФТИ и НАРТЕХ представили проект гибридной сети связи

Представители Института цифрового неба МФТИ и Института электродвижения МФТИ представили совместный с компанией НАРТЕХ проект «Низкоплотная гибридная сеть связи». Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В настоящий момент проект «Низкоплотная гибридная сеть связи» представляет собой новую технологическую платформу для автономной и распределенной IoT-связи. Особенность проекта заключается в гибридной архитектуре. Она сочетает в себе собственные узлы связи на энергоэффективных частотах с высоким радиопроникновением, которые обеспечивают надежное покрытие на удаленных территориях, с возможностью бесшовной интеграции с публичными и городскими сетями. Такое сочетание создает единую экосистему передачи данных для автономных систем, БПЛА и IoT-устройств в районах, где отсутствует покрытие традиционных операторов связи.

Решение разработано МФТИ на основе управляемого технологического пакета и обеспечивает устойчивую и безопасную связь в сложных условиях застройки и экранированных помещений, где возможности традиционных коммерческих сетей сильно ограничены.

«Мы создаем не просто сеть, а технологический фундамент для "цифрового суверенного неба" России. Наше решение, основанное на полностью собственном технологическом стеке, формирует автономную, защищенную и надежную инфраструктуру связи, способную функционировать там, где это наиболее критично — от Арктики до умных городов», — сказал Юрий Хворост, директор Института цифрового неба МФТИ.

Проект проходит стадию пилотных испытаний на кампусных площадках, подтверждая высокую производительность и устойчивость работы, а также готовность технической модели к последующему масштабированию. Коммерческая эксплуатация сети планируется к запуску в начале 2027 г.

«Этот проект — пример синергии ключевых технологических доменов Физтеха. Наша экспертиза в области источников энергии и мобильных систем является ключевой составляющей для создания автономных узлов связи, способных работать в самых сложных условиях», — сказал Алексей Кашин, директор Института электродвижения МФТИ.

